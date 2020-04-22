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Сети-дискаунтеры 21 апреля продолжают снижать цены на АЗС
14:48 21.04.2020 |
Общенациональные сети АЗС «БРСМ-Нафта» и Sun Oil на выходные - с 17 по 21 апреля - снизили цены бензина и дизтоплива в регионах своего присутствия в пределах от 20 коп./л до 1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Sun Oil в ряде регионов снизил цены на 50 коп./л, до 21,49 грн/л за бензин А-92 и ДТ и 22,49 грн/л за бензин марки А-95. Например, в Киевской области цены снижены сразу на 1 грн/л, до 20,99-21,99 грн/л.
«БРСМ-Нафта» опустила цены дизтоплива на 20-50 коп./л в зависимости от региона: например в Киеве - на 20 коп./л, до 19,79 грн/л, в Черкасской области - на 50 коп./л, до 19,49 грн/л. Цены на бензин были снижены от 30 коп./л, например, в Винницкой и Сумской областях, до 1 грн/л в Киевской и Черкасской.
По данным мониторинга «А-95», розничные цены продолжают снижать сети Мотто и Мango, опустив их в среднем на 20-25 коп./л.
На выходных снизили цены и региональные сети - полтавский «Автотранс», одесский «Катрал» и житомирский «Фактор». Так цена ДТ на станциях «Фактора» опустилась на 20 коп./л, до 18,30 грн/л, что является минимальным уровнем среди всех сетей, подлежащих мониторингу.
Как сообщал enkorr, за прошедшую неделю (10-17 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 коп./л. Так 16 апреля утром на 50 коп./л снизили цены компании ОККО и WOG, на что во второй половине дня сеть группы «Приват» ответила снижением на 1 грн/л.
Ранее enkorr сообщал, что в течение прошлой и начале этой недели цены на бензин и ДТ агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь «БРСМ-Нафта», Мотто, «Авантаж», Mango. В частности, в столичном регионе цены ДТ и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
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