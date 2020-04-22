Цена барреля нефти WTI на NYMEX с поставкой в мае опустилась до минус $10 за баррель

Рост стоимости фьючерсов на нефть WTI на бирже NYMEX с поставкой в мае замедлился, в результате чего в ходе торгов она опускалась до минус 10 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.44 EET цена майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX растёт на 83,26%, до минус 6,3 доллара за баррель. Минутами ранее цена доходила до минус 10 долларов за баррель. На NYMEX вторник - последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падает сейчас на 17,38%, до 16,89 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent - на 15,25%, до 21,66 доллара.

Во вторник нефтяные рынки продолжают падение, начатое накануне, когда WTI с поставкой в мае на NYMEX падала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.

"У нас заканчивается место для хранения (нефти - ред.). Спрос сокращается в два-три раза быстрее, чем предложение. Падение цен - жёсткий, но эффективный механизм, который убеждает производителей держать нефть под землей", - сказал газете Wall Street Journal президент консалтинговой компании Rapidian Energy Боб Мак-Налли (Bob McNally).

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года. ОПЕК в свою очередь по итогам 2020 года ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире - на 6,8 миллиона баррелей в сутки.