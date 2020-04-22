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Средняя цена автогаза 21 апреля на АЗС опустилась до 9,30 грн/л
13:43 21.04.2020 |
За выходные (17-21 апреля ) розничные сети АЗС снизили цену сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л, а средняя цена автогаза опустилась на 8 коп./л, до 9,31 грн./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 9 коп./л, до 9,96 грн/л и до 9,94 грн/л соответственно. SOCAR снизила цены на 53 коп./л, до 10,02 грн/л, а «Параллель» - на 43 коп./л, до 9,49 грн/л. «Автотранс» и KLO понизили цену на 20 коп./л.
Такие сети как AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Род-Ник», «Род-Ник», Motto и SUN OIL опустили цены на 5-35 коп./л (см. табл.). Средняя цена газа на станциях «Авантаж» достигла 7,65 грн/л (-0,30 коп./л).
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.
Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув уровня в $135/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 21 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
9,96
|
-0,09
|
WOG
|
9,94
|
-0,09
|
Авиас
|
8,83
|
0,00
|
Укрнафта
|
8,87
|
0,00
|
AMIC
|
9,34
|
-0,02
|
Shell
|
9,47
|
-0,05
|
SOCAR
|
10,02
|
-0,53
|
БРСМ-Нафта
|
9,15
|
-0,16
|
Glusco
|
8,95
|
0,00
|
Автотранс
|
8,93
|
-0,20
|
KLO
|
8,79
|
-0,20
|
UPG
|
9,10
|
0,00
|
Параллель
|
9,49
|
-0,43
|
Авантаж 7
|
7,65
|
-0,30
|
Chipo
|
9,06
|
0,00
|
Род-Ник
|
9,19
|
-0,10
|
Marshal
|
8,20
|
0,00
|
SUN OIL
|
9,24
|
-0,14
|
Mango
|
8,56
|
-0,03
|
Motto
|
8,38
|
-0,35
|
Средняя цена в Украине:
|
9,31
|
-0,08
|
|
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