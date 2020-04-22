Средняя цена автогаза 21 апреля на АЗС опустилась до 9,30 грн/л

За выходные (17-21 апреля ) розничные сети АЗС снизили цену сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л, а средняя цена автогаза опустилась на 8 коп./л, до 9,31 грн./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 9 коп./л, до 9,96 грн/л и до 9,94 грн/л соответственно. SOCAR снизила цены на 53 коп./л, до 10,02 грн/л, а «Параллель» - на 43 коп./л, до 9,49 грн/л. «Автотранс» и KLO понизили цену на 20 коп./л.

Такие сети как AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Род-Ник», «Род-Ник», Motto и SUN OIL опустили цены на 5-35 коп./л (см. табл.). Средняя цена газа на станциях «Авантаж» достигла 7,65 грн/л (-0,30 коп./л).

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув уровня в $135/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 21 апреля, грн/л:

Компания LPG Цена Изм. ОККО 9,96 -0,09 WOG 9,94 -0,09 Авиас 8,83 0,00 Укрнафта 8,87 0,00 AMIC 9,34 -0,02 Shell 9,47 -0,05 SOCAR 10,02 -0,53 БРСМ-Нафта 9,15 -0,16 Glusco 8,95 0,00 Автотранс 8,93 -0,20 KLO 8,79 -0,20 UPG 9,10 0,00 Параллель 9,49 -0,43 Авантаж 7 7,65 -0,30 Chipo 9,06 0,00 Род-Ник 9,19 -0,10 Marshal 8,20 0,00 SUN OIL 9,24 -0,14 Mango 8,56 -0,03 Motto 8,38 -0,35 Средняя цена в Украине: 9,31 -0,08



