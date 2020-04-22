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Цена нефти марки WTI 20 апреля стала отрицательной впервые в истории
07:49 21.04.2020 |
Цена на нефть американской марки WTI обрушилась до новой рекордно низкой отметки и впервые в истории стала отрицательной. Вечером в понедельник, 20 апреля, майские контракты на американскую нефть к концу торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стоили минус 37,63 доллара за баррель, сообщают информагентства Reuters и AFP .
Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на лондонской бирже ICE Futures сначала упала почти на 100 процентов до 0,01 доллара США за один баррель, а затем также ушла в минус.
Это самый низкий показатель с начала торговли фьючерсами в 1983 году. Майские фьючерсы WTI истекают вечером 21 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на июнь 2020 года подешевели на 12,4 процента до 21,92 доллара за баррель.
Пандемия и конфликт в ОПЕК+
Одной из причин обрушения цен на нефть является низкий спрос на сырье на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, в США почти исчерпаны все возможности для хранения нефти.
Немалую роль сыграли и разногласия между странами-производителями нефти. В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а РФ выступила против. Провал переговоров привел к ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией и падению цен на нефть до минимума за 18 лет. В начале апреля страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти.
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