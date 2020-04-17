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За неделю средняя цена бензина и ДТ на АЗС снизилась на 60 коп./л
13:08 17.04.2020 |
Операторы национальных и региональных розничных сетей 17 апреля продолжили снижать цены на бензин и ДТ. Всего за прошедшую неделю (10-17 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,80 грн/л, А-95 - 23,80 грн/л, ДТ - 23,25 грн/л.
В пятницу, 17 апреля, сеть Glusco снизила цены на 50 коп./л, до 22,95 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и до 23,95 грн/л за А-95.
UPG опустила цены на 60 коп./л, до 21,60 грн/л за А-92 и 22,90 грн/л за А-95. Сеть Chipo понизила цены на 30 коп./л.
Топливо продолжает дешеветь и в региональных сетях. Полтавская компания «Автотранс» опустила цены бензинов на 65 коп./л, николаевская сеть «Кворум» понизила цены на все топливо на 40 коп./л. На 1 грн/л опустила цены запорожская сеть ZOG, кировоградская «Рур Групп» снизила стоимость бензинов на 70 коп./л, ДТ - на 50 коп./л.
Напомним, накануне утром на 50 коп./л снизили цены компании ОККО и WOG, на что во второй половине дня сеть группы «Приват» ответила снижением на 1 грн/л.
Ранее enkorr сообщал, что в течение прошлой и начале этой недели цены на бензин и ДТ агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь «БРСМ-Нафта», Мотто, «Авантаж», Mango. В частности, в столичном регионе цены ДТ и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.
Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило с 20-х чисел марта по 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн/л.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Напомним также, что в первом квартале 2020 г., в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/17 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
-0,50
|
25,99
|
-0,50
|
24,99
|
-0,50
|
WOG
|
24,99
|
-0,50
|
25,99
|
-0,50
|
24,99
|
-0,50
|
Авиас
|
21,95
|
-1,00
|
22,95
|
-1,00
|
23,00
|
-1,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
-1,00
|
23,00
|
-1,00
|
23,00
|
-1,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
22,56
|
-0,60
|
23,52
|
-0,60
|
22,80
|
-0,60
|
Shell
|
22,35
|
0,00
|
23,87
|
-0,08
|
22,84
|
-0,08
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,09
|
-0,70
|
21,03
|
-0,76
|
19,90
|
-0,64
|
Glusco
|
22,95
|
-0,50
|
23,95
|
-0,50
|
22,95
|
-0,50
|
Автотранс
|
22,98
|
-0,95
|
23,98
|
-0,95
|
23,13
|
-0,80
|
KLO
|
22,49
|
-0,50
|
23,99
|
0,00
|
21,99
|
-0,50
|
UPG
|
21,90
|
-0,60
|
22,90
|
-0,60
|
21,60
|
-0,60
|
Параллель
|
24,62
|
0,00
|
25,62
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
BVS
|
22,99
|
-0,70
|
23,99
|
-0,70
|
23,09
|
-0,70
|
Chipo
|
21,56
|
-0,40
|
22,56
|
-0,40
|
20,74
|
-0,64
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
-0,50
|
23,30
|
-0,50
|
23,30
|
-0,50
|
Marshal
|
19,00
|
-1,00
|
20,50
|
-0,50
|
19,00
|
-1,00
|
SUN OIL
|
21,77
|
0,00
|
22,77
|
0,00
|
21,77
|
0,00
|
Mango
|
20,02
|
-0,90
|
21,02
|
-0,90
|
19,69
|
-0,53
|
Motto
|
21,33
|
-0,75
|
22,33
|
-0,75
|
21,13
|
-0,45
|
|
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