За неделю средняя цена бензина и ДТ на АЗС снизилась на 60 коп./л

Операторы национальных и региональных розничных сетей 17 апреля продолжили снижать цены на бензин и ДТ. Всего за прошедшую неделю (10-17 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя по стране цена бензина А-92 составляет 22,80 грн/л, А-95 - 23,80 грн/л, ДТ - 23,25 грн/л.

В пятницу, 17 апреля, сеть Glusco снизила цены на 50 коп./л, до 22,95 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и до 23,95 грн/л за А-95.

UPG опустила цены на 60 коп./л, до 21,60 грн/л за А-92 и 22,90 грн/л за А-95. Сеть Chipo понизила цены на 30 коп./л.

Топливо продолжает дешеветь и в региональных сетях. Полтавская компания «Автотранс» опустила цены бензинов на 65 коп./л, николаевская сеть «Кворум» понизила цены на все топливо на 40 коп./л. На 1 грн/л опустила цены запорожская сеть ZOG, кировоградская «Рур Групп» снизила стоимость бензинов на 70 коп./л, ДТ - на 50 коп./л.

Напомним, накануне утром на 50 коп./л снизили цены компании ОККО и WOG, на что во второй половине дня сеть группы «Приват» ответила снижением на 1 грн/л.

Ранее enkorr сообщал, что в течение прошлой и начале этой недели цены на бензин и ДТ агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь «БРСМ-Нафта», Мотто, «Авантаж», Mango. В частности, в столичном регионе цены ДТ и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.

Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило с 20-х чисел марта по 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн/л.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Напомним также, что в первом квартале 2020 г., в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.



