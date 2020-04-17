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Автогаз в рознице 17 апреля продолжает дешеветь
13:00 17.04.2020 |
Розничные сети АЗС 17 апреля снизили цену сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 27 коп./л и 34 коп./л соответственно. UPG снизила цены на 40 коп./л, до 9,10 грн/л, а «Автотранс» - на 25 коп./л, до 9,13 грн/л.
Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» были откорректированы на 2-3 коп./л. Shell понизила цену на 28 коп./л, в среднем до 9,52 грн/л.
Такие сети как AMIC, SOCAR, BVS, Chipo, Marshal, «Род-Ник» и Mango опустили цены на 5-30 коп./л (см. табл.).
Средняя цена автогаза 17 апреля снизилась на 12 коп./л, до 9,39 грн./л
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.
Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 на 17 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,04
|
-0,27
|
WOG
|
10,03
|
-0,24
|
Авиас
|
8,83
|
-0,03
|
Укрнафта
|
8,87
|
-0,02
|
AMIC
|
9,36
|
-0,06
|
Shell
|
9,52
|
-0,28
|
SOCAR
|
10,55
|
-0,02
|
БРСМ-Нафта
|
9,32
|
0,00
|
Glusco
|
8,95
|
0,00
|
Автотранс
|
9,13
|
-0,25
|
KLO
|
8,99
|
0,00
|
UPG
|
9,10
|
-0,40
|
Параллель
|
9,92
|
0,00
|
BVS
|
9,45
|
-0,10
|
Chipo
|
9,06
|
-0,12
|
Род-Ник
|
9,29
|
-0,10
|
Marshal
|
8,20
|
-0,30
|
SUN OIL
|
9,38
|
0,00
|
Mango
|
8,61
|
-0,03
|
Авантаж 7
|
7,95
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
9,39
|
-0,12
|
|
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