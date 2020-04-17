Автогаз в рознице 17 апреля продолжает дешеветь

Розничные сети АЗС 17 апреля снизили цену сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 27 коп./л и 34 коп./л соответственно. UPG снизила цены на 40 коп./л, до 9,10 грн/л, а «Автотранс» - на 25 коп./л, до 9,13 грн/л.

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» были откорректированы на 2-3 коп./л. Shell понизила цену на 28 коп./л, в среднем до 9,52 грн/л.

Такие сети как AMIC, SOCAR, BVS, Chipo, Marshal, «Род-Ник» и Mango опустили цены на 5-30 коп./л (см. табл.).

Средняя цена автогаза 17 апреля снизилась на 12 коп./л, до 9,39 грн./л

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.



