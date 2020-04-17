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Нефть 16 апреля торгуется разнонаправленно после заявлений Трампа по снятию карантинных мер
08:50 17.04.2020 |
Мировые цены на нефть 17 апреля не показывают определенной динамики на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о поэтапном снятии карантинных мер в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.10 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,47% - до 28,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - опускалась на 1,26%, до 19,62 доллара за баррель.
План Трампа, обнародованный в четверг, представляет собой рекомендации властям штатов и муниципалитетов, то есть изначально он необязателен к исполнению. Президент США подчеркнул, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут отменяться в каждом штате по решению властей, исходя из текущей ситуации.
"Цены на нефть растут после того, как президент Трамп выпустил руководящие принципы, согласно которым часть страны откроется намного раньше, чем кто-либо ожидал", - отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.
В то же время давление на цены по-прежнему оказывают ожидания сохранения существенного дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти, даже несмотря на принятые ОПЕК+ меры по сокращению добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.
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