Цена сжиженного газа 16 апреля опустилась ниже 40% стоимости А-95

Средняя цена сжиженного газа на АЗС в Киеве и области снизилась на 20 коп./л, до 9,00 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Последний раз к отметке 9 грн/л средняя цена в столичном регионе опускалась почти четыре года назад - в июле 2016 г. Тогда средняя цена автогаза составляла 40% к цене бензина А-95, сегодня это соотношение составляет 38%.

16 апреля на столичных станциях ОККО и WOG газ подешевел на 20 коп./л, до 9,98-9,99 грн/л.

«БРСМ-Нафта» на станциях в Киеве и области понизила цену на 50 коп./л, до 8,79 грн/л. KLO опустила стоимость на 60 коп./л, до 8,89 грн/л.

Ниже 8,00 грн/л торгуют Motto и «Авантаж». Средняя по региону цена газа на «Авантаже» составляет 7,95 грн/л, на станции в Чабанах - 7,55 грн/л. Это ниже уровня большинства нелегальных заправок.

Группа «Приват» продает автогаз в Киеве по 9,75 грн/л.

Согласно данным мониторинга, в столичном регионе зафиксирована самая низкая средняя цена газа на АЗС. Средний уровень по стране на 16 апреля составляет 9,50 грн/л.

По данным «А-95», средняя оптовая цена газа на ГНС в Киевской области 15 апреля составляла 11 230 грн/т или 6,10 грн/л.



