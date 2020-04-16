Финансовые новости
- |
- 16.04.20
- |
- 23:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена сжиженного газа 16 апреля опустилась ниже 40% стоимости А-95
15:46 16.04.2020 |
Средняя цена сжиженного газа на АЗС в Киеве и области снизилась на 20 коп./л, до 9,00 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Последний раз к отметке 9 грн/л средняя цена в столичном регионе опускалась почти четыре года назад - в июле 2016 г. Тогда средняя цена автогаза составляла 40% к цене бензина А-95, сегодня это соотношение составляет 38%.
16 апреля на столичных станциях ОККО и WOG газ подешевел на 20 коп./л, до 9,98-9,99 грн/л.
«БРСМ-Нафта» на станциях в Киеве и области понизила цену на 50 коп./л, до 8,79 грн/л. KLO опустила стоимость на 60 коп./л, до 8,89 грн/л.
Ниже 8,00 грн/л торгуют Motto и «Авантаж». Средняя по региону цена газа на «Авантаже» составляет 7,95 грн/л, на станции в Чабанах - 7,55 грн/л. Это ниже уровня большинства нелегальных заправок.
Группа «Приват» продает автогаз в Киеве по 9,75 грн/л.
Согласно данным мониторинга, в столичном регионе зафиксирована самая низкая средняя цена газа на АЗС. Средний уровень по стране на 16 апреля составляет 9,50 грн/л.
По данным «А-95», средняя оптовая цена газа на ГНС в Киевской области 15 апреля составляла 11 230 грн/т или 6,10 грн/л.
Динамика розничных цена автогаза на АЗС в Киеве и области, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
KLO
|
8,99
|
-0,60
|
WOG
|
9,98
|
-0,20
|
AMIC
|
8,69
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
8,79
|
-0,50
|
Укрнафта
|
9,75
|
0,00
|
Shell
|
9,29
|
0,00
|
ОККО
|
9,99
|
-0,20
|
SUN OIL
|
9,29
|
0,00
|
Glusco
|
8,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
7,95
|
-0,10
|
UPG
|
9,50
|
0,00
|
Mango
|
8,05
|
-0,45
|
SOCAR
|
10,09
|
0,00
|
Motto
|
7,95
|
-0,30
|
Luxwen
|
8,89
|
0,00
|
Chipo
|
8,50
|
-0,30
|
Средняя по Киеву и области
|
9,04
|
-0,18
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто такая Ольга Буславец, возглавившая Минэнергетики
|Рада внесла изменения в регламент для принятия «антиКоломойского» законопроекта
|«Антиколомойский» регламент: Удастся ли «слугам» преодолеть «поправочный террор»
|«Прямой диалог с Донбассом» и другие идеи Кремля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Запасы Энергоатома рассчитаны на 1,5 года, но кризис неплатежей угрожает новым поставкам и вывозу отработанного ядерного топлива
|Каждый месяц продления карантина увеличит падение ВВП Украины на 2,5 п.п. – аналитик Concorde Capital
|Кто такая Ольга Буславец, возглавившая Минэнергетики
|WoodMac: недоиспользуемые украинские ПХГ могут помочь рынку ЕС адсорбировать лишний газ до лучших времен
|После карантина в Украине может не открыться треть магазинов – исследование
|Налоговая разъяснила, за какие нарушения по ЕСВ не будут штрафовать
Это интересно
|BMW не откажется от выпуска седанов
|Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны
|Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов