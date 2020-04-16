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OKKO и WOG 16 апреля снизили цены на бензин и ДТ на 50 коп./л
11:59 16.04.2020 |
Крупнейшие розничные операторы - компании WOG и ОККО 16 апреля снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Бензин А-92 и дизельное топливо в этих сетях АЗС подешевели до 24,99 грн/л, бензин А-95 - до 25,99 грн/л.
Также на 13 коп./л цены ДТ снизила «БРСМ-Нафта» до среднего по стране значения 19,90 грн/л. Chipo снизила цены на бензин на 12 коп./л, на ДТ - на 36 коп./л. Mango понизила стоимость топлива в среднем на 30 коп./л.
Также топливо подешевело в ряде региональных сетей, в частности «Автотранс» снизил цену ДТ на 30 коп./л, BVS на бензин и ДТ на 50-60 коп./л.
Ранее enkorr сообщал, что в течение прошлой и начале этой недели цены на бензин и ДТ агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь «БРСМ-Нафта», Мотто, «Авантаж», Mango. В частности, в столичном регионе цены ДТ и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.
14 апреля на снижение цен сетями-дискаунтерами отреагировала компания AMIC, опустив цены на ряде столичных станций.
Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило в период с 20-х чисел марта по 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн/л.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Напомним также, что в первом квартале 2020 г., в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/16 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
24,99
|
-0,50
|
25,99
|
-0,50
|
24,99
|
-0,50
|
WOG
|
24,99
|
-0,50
|
25,99
|
-0,50
|
24,99
|
-0,50
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,37
|
0,00
|
24,37
|
0,00
|
23,37
|
0,00
|
Shell
|
22,35
|
0,00
|
23,87
|
0,00
|
22,84
|
0,00
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,09
|
0,00
|
21,03
|
0,00
|
19,90
|
-0,13
|
Glusco
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
Автотранс
|
23,63
|
0,00
|
24,63
|
0,00
|
23,13
|
-0,30
|
KLO
|
22,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
22,20
|
0,00
|
Кворум
|
22,35
|
-0,30
|
23,35
|
-0,30
|
22,65
|
-0,30
|
BVS
|
23,09
|
-0,60
|
24,09
|
-0,60
|
23,29
|
-0,50
|
Chipo
|
21,84
|
-0,12
|
22,84
|
-0,12
|
21,02
|
-0,36
|
Катрал
|
22,49
|
-0,20
|
23,47
|
-0,20
|
21,47
|
-0,20
|
Marshal
|
19,00
|
-0,50
|
20,50
|
0,00
|
19,00
|
-0,50
|
SUN OIL
|
21,77
|
0,00
|
22,77
|
0,00
|
21,77
|
0,00
|
Mango
|
20,02
|
-0,33
|
21,02
|
-0,33
|
19,69
|
-0,27
|
Motto
|
21,33
|
0,00
|
22,33
|
0,00
|
21,13
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,27
|
-0,13
|
24,28
|
-0,12
|
23,71
|
-0,13
Войдите чтобы иметь возможность оставлять коментарииВажные новости OKKO и WOG снизили цены на бензин и ДТ на 50 коп./л Цены на нефть пытаются отыграть понесенные накануне потери «НаКарантине» с Вячеславом Стешенко
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