OKKO и WOG 16 апреля снизили цены на бензин и ДТ на 50 коп./л

Крупнейшие розничные операторы - компании WOG и ОККО 16 апреля снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Бензин А-92 и дизельное топливо в этих сетях АЗС подешевели до 24,99 грн/л, бензин А-95 - до 25,99 грн/л.

Также на 13 коп./л цены ДТ снизила «БРСМ-Нафта» до среднего по стране значения 19,90 грн/л. Chipo снизила цены на бензин на 12 коп./л, на ДТ - на 36 коп./л. Mango понизила стоимость топлива в среднем на 30 коп./л.

Также топливо подешевело в ряде региональных сетей, в частности «Автотранс» снизил цену ДТ на 30 коп./л, BVS на бензин и ДТ на 50-60 коп./л.

Ранее enkorr сообщал, что в течение прошлой и начале этой недели цены на бензин и ДТ агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь «БРСМ-Нафта», Мотто, «Авантаж», Mango. В частности, в столичном регионе цены ДТ и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.

14 апреля на снижение цен сетями-дискаунтерами отреагировала компания AMIC, опустив цены на ряде столичных станций.

Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило в период с 20-х чисел марта по 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн/л.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Напомним также, что в первом квартале 2020 г., в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.





Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 24,99 -0,50 25,99 -0,50 24,99 -0,50 WOG 24,99 -0,50 25,99 -0,50 24,99 -0,50 Авиас 22,95 0,00 23,95 0,00 24,00 0,00 Укрнафта 23,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 AMIC 23,37 0,00 24,37 0,00 23,37 0,00 Shell 22,35 0,00 23,87 0,00 22,84 0,00 SOCAR 25,29 0,00 26,99 0,00 25,99 0,00 БРСМ-Нафта 20,09 0,00 21,03 0,00 19,90 -0,13 Glusco 23,45 0,00 24,45 0,00 23,45 0,00 Автотранс 23,63 0,00 24,63 0,00 23,13 -0,30 KLO 22,49 0,00 23,99 0,00 21,99 0,00 UPG 22,50 0,00 23,50 0,00 22,20 0,00 Кворум 22,35 -0,30 23,35 -0,30 22,65 -0,30 BVS 23,09 -0,60 24,09 -0,60 23,29 -0,50 Chipo 21,84 -0,12 22,84 -0,12 21,02 -0,36 Катрал 22,49 -0,20 23,47 -0,20 21,47 -0,20 Marshal 19,00 -0,50 20,50 0,00 19,00 -0,50 SUN OIL 21,77 0,00 22,77 0,00 21,77 0,00 Mango 20,02 -0,33 21,02 -0,33 19,69 -0,27 Motto 21,33 0,00 22,33 0,00 21,13 0,00 Средняя цена в Украине: 23,27 -0,13 24,28 -0,12 23,71 -0,13

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УЭБ/УГД



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