Рост цен на нефть 16 апреля ускорился до 2-3% после резкого снижения ранее

Коррекционный рост цен на нефть в четверг днем ускорился до 2-3% с около 2% утром после резкого снижения в ходе предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,96%, до 28,51 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,91%, до 20,25 доллара за баррель.

Подъем отмечается после того, как цены на нефть обвалились на 3-7% в среду после публикации статистики минэнерго США о росте запасов сырья в стране, которые за минувшую неделю подскочили сразу на 19,5 миллиона баррелей вместо ожидавшегося роста на 5,3 миллиона баррелей.

Тем не менее, аналитики считают, что, несмотря на коррекцию, меры, предпринятые для стабилизации цен на нефть, не смогут повлиять на ситуацию.

"Учитывая масштабы cнижения спроса в этом квартале, сокращение добычи ОПЕК+ не сможет привести рынок к равновесию в ближайшее время", - сказали агентству Рейтер аналитики банка ING.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.