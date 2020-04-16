Оптовые цены ДТ 15 апреля обновили четырехлетний минимум

Цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 14,00 грн/л, что является минимальным уровнем с апреля 2016 г. В крупнооптовом сегменте - ниже 17 000 грн/т, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена на белорусское топливо с отгрузкой с нефтебаз в Коростене озвучивалась здешними трейдерами - компаниями «Укрпалетсистем» и «Фактор» - на уровне 14,05-14,10 грн/л. Железнодорожные нормы мозырского ресурса на ст. Коростень выставляла на продажу компания ОККО по 17 000 грн/т

Спотовые продажи российского ДТ с резервуаров терминала в Новограде-Волынском компания «Анвитрейд» (Wexler Group) осуществляла по 14,35 грн/л. По формульным контрактам цены, в зависимости от предусмотренных договорами объемов, составляют 13,50-13,60 грн/л, по утверждению компаний-покупателей. Напомним, продажи топлива в ж/д-цистернах последние несколько недель со ст. Новоград-Волынский не осуществляются.

Отметим, что с начала апреля наблюдается увеличение спреда между так называемыми «северными» (CIF NWE/Basis ARA) и «южными» (MED FOB Italy) котировками ДТ. По словам трейдеров, если в марте спред между ними составлял в среднем $18/т, то в апреле он вырос до $25/т. Поскольку контракты на трубопроводное ДТ привязаны к «южным» котировкам, увеличение спреда делает этот ресурс более конкурентоспособным по сравнению, например, с белорусским топливом, ценообразование на которое привязано к «северным» котировкам.

Кременчугский НПЗ 15 апреля снизил стоимость автопартий ДТ до 14,10 грн/л, при этом цены реальных сделок на объеме опускались до 14,00-14,05 грн/л. Ж/д-нормы отпускались по 16 700-16 900 грн/т.

Цены на ДТ с отгрузкой с нефтебаз в Киеве и области варьируются в пределах 14,20-14,40 грн/л. Ж/д-нормы на ст. Бровары и Фастов предлагались по 16 900-16 950 грн/т. В частности, на ст. Фастов компания «Марсел Энерджи» выходила в рынок с орским ДТ, поставки которого, как сообщал enkorr, существенно увеличились в начале апреля.

В восточной части Украины российский ресурс торговался в пределах 14,30-14,50 грн/л. Цены по долгосрочным контрактам на топливо производства компании «Лукойл» опускались до 13,70-13,80 грн/л, по утверждению трейдеров.

С порта Николаев турецкий ресурс 15 апреля отгружался по 13,70 грн/л, с Одессы и Южного отгрузки осуществлялись в районе 14,00 грн/л.

Участники рынка отмечают повышенный объем предложения ДТ в апреле. При этом снижение спроса из-за карантина оказалось несколько меньшим, чем ожидалось изначально. Это связано как с активной фазой весенних полевых работ, так и с повышенными закупками топлива в период низких цен со стороны некоторых трейдеров и крупных потребителей.

Напомним, ж/д-поставки ДТ в Украину в первой декаде повысились на 16% на фоне увеличения отгрузок белорусскими и российскими производителями. По имеющимся данным, в апреле «Белорусская нефтяная компания» впервые в этом году выгрузит весь месячный объем нефтепродуктов, законтрактованный украинскими контрагентами. По дизтопливу - это около 180 тыс. т. Отметим, что в первом квартале месячный объем поставок не превышал 90 тыс. т.

