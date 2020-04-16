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Средняя розничная цена автогаза 15 апреля приблизилась к 9,5 грн/л
12:38 15.04.2020 |
Розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 15 апреля снизилась на 20 коп./л и 18 коп./л соответственно. Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 24-27 коп./л, до 8,85-8,89 грн/л.
«БРСМ-Нафта» снизила цены на 15 коп./л, до 9,38 грн/л, а «Автотранс» - на 25 коп./л, до 9,43 грн/л. Такие сети как Chipo и Motto опустили цены на 20 коп./л и 30 коп./л соответственно (см. табл.).
Средняя розничная цена в Украине 15 апреля опустилась на 13 коп./л, до 9,54 грн/л.
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.
Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 14 на 15 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,36
|
-0,20
|
WOG
|
10,34
|
-0,18
|
Авиас
|
8,85
|
-0,27
|
Укрнафта
|
8,89
|
-0,24
|
AMIC
|
9,44
|
-0,02
|
Shell
|
9,81
|
0,00
|
SOCAR
|
10,68
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
9,38
|
-0,15
|
Glusco
|
8,95
|
0,00
|
Автотранс
|
9,43
|
-0,25
|
KLO
|
9,59
|
0,00
|
UPG
|
9,50
|
0,00
|
Параллель
|
9,92
|
0,00
|
Авантаж 7
|
8,05
|
0,00
|
Chipo
|
9,30
|
-0,20
|
Род-Ник
|
9,39
|
0,00
|
Marshal
|
8,80
|
0,00
|
SUN OIL
|
9,38
|
0,00
|
Mango
|
8,85
|
0,00
|
Motto
|
8,88
|
-0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
9,54
|
-0,13
|
|
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