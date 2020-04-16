Средняя розничная цена автогаза 15 апреля приблизилась к 9,5 грн/л

Розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 15 апреля снизилась на 20 коп./л и 18 коп./л соответственно. Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 24-27 коп./л, до 8,85-8,89 грн/л.

«БРСМ-Нафта» снизила цены на 15 коп./л, до 9,38 грн/л, а «Автотранс» - на 25 коп./л, до 9,43 грн/л. Такие сети как Chipo и Motto опустили цены на 20 коп./л и 30 коп./л соответственно (см. табл.).

Средняя розничная цена в Украине 15 апреля опустилась на 13 коп./л, до 9,54 грн/л.

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.



