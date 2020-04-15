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Нефть коррекционно дорожает 15 апреля после выхода данных о её запасах в США
08:12 15.04.2020 |
Мировые цены на нефть в среду коррекционно дорожают после падения в пределах 10% в предыдущий торговый день, на инвесторов перестало воздействовать ожидание данных о резком росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.50 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,22%, до 29,96 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,94%, до 20,5 доллара за баррель.
Рынок нефти по-прежнему остается сильно волатильным. В ходе торгов вторника стоимость Brent опускалась почти на 7%, до 29,6 доллара за баррель, а WTI дешевел более чем на 10% и доходил до 19,95 доллара за баррель на фоне публикации статистики Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили на 13 миллионов баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 11,7 миллиона баррелей.
"Инвесторы свернули короткие позиции после подтверждения роста запасов сырой нефти в США", - сказал агентству Рейтер старший аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто (Kazuhiko Saito).
Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиза бен Сальман накануне сообщил, что партнеры ОПЕК+ из числа стран МЭА и G20 помогут альянсу дополнительно сократить предложение на рынке нефти на 7 миллионов баррелей в сутки.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.
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