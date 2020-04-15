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Цены на АЗС 14 апреля продолжили снижаться
12:56 14.04.2020 |
Одна из крупнейших украинских сетей АЗС AMIC (227 станций) 14 апреля снизила цены на бензины и дизтопливо во всех регионах присутствия на 1,5 грн/л. В результате цена на бензин А-92 и ДТ составила 20,99 грн/л, на А-95 - до 21,99 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В столичном регионе цены снизили KLO (60 АЗС) и Shell (133 АЗС, из которых 33 - в Киеве и области). На станциях KLO ДТ и бензин А-92 подешевели на 50 коп./л, до 21,99 грн/л и 22,49 грн/л соответственно. Shell на АЗС в Киеве и области снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л.
«Татнефть-АЗС-Украина» (73 АЗС) в регионах своего присутствия - Полтавской и Харьковской областях - опустила цены ДТ также на 1,5 грн/л, до 21,90 грн/л, на бензин - на 60 коп./л, до 22,56 и 23,62 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.
В пределах 10-80 коп./л опустили цены ривненская сеть «Олас» и одесская «Катрал» (см. табл.).
Напомним, в течение прошлой недели и начале текущей цены на бензин и ДТ агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь это «БРСМ-Нафта», Мотто, «Авантаж», Mango. В частности, в столичном регионе цены ДТ и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.
Ранее enkorr сообщал, что на ценовую политику дискаунтеров, которые вынуждены вести агрессивную ценовую политику и снижать цены на топливо в условиях падения продаж, имеет огромное влияние разрастающийся теневой сегмент рынка. Цены ДТ на нелегальных АЗС, по данным участников рынка, в зависимости от региона, составляют 18,00 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/14 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
AMIC
|
20,99
|
-1,50
|
21,99
|
-1,50
|
20,99
|
-1,50
|
Shell
|
22,35
|
0,00
|
23,91
|
-0,04
|
22,87
|
-0,04
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,99
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
20,29
|
0,00
|
Glusco
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
Автотранс
|
23,93
|
0,00
|
24,93
|
0,00
|
23,93
|
0,00
|
KLO
|
22,49
|
-0,50
|
23,99
|
0,00
|
21,99
|
-0,50
|
UPG
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
22,20
|
0,00
|
Параллель
|
24,62
|
0,00
|
25,62
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
Олас
|
21,80
|
-0,70
|
22,80
|
-0,70
|
21,90
|
-0,20
|
Chipo
|
21,96
|
0,00
|
22,96
|
0,00
|
21,38
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
22,56
|
-0,60
|
23,52
|
-0,60
|
21,90
|
-1,50
|
Marshal
|
19,50
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
19,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,77
|
0,00
|
22,77
|
0,00
|
21,77
|
0,00
|
Mango
|
20,49
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
19,99
|
0,00
|
Катрал
|
22,69
|
-0,10
|
23,67
|
-0,10
|
21,67
|
-0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
23,29
|
-0,09
|
24,30
|
-0,09
|
23,76
|
-0,10
|
|
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