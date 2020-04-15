Цены на АЗС 14 апреля продолжили снижаться

Одна из крупнейших украинских сетей АЗС AMIC (227 станций) 14 апреля снизила цены на бензины и дизтопливо во всех регионах присутствия на 1,5 грн/л. В результате цена на бензин А-92 и ДТ составила 20,99 грн/л, на А-95 - до 21,99 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В столичном регионе цены снизили KLO (60 АЗС) и Shell (133 АЗС, из которых 33 - в Киеве и области). На станциях KLO ДТ и бензин А-92 подешевели на 50 коп./л, до 21,99 грн/л и 22,49 грн/л соответственно. Shell на АЗС в Киеве и области снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л.

«Татнефть-АЗС-Украина» (73 АЗС) в регионах своего присутствия - Полтавской и Харьковской областях - опустила цены ДТ также на 1,5 грн/л, до 21,90 грн/л, на бензин - на 60 коп./л, до 22,56 и 23,62 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.

В пределах 10-80 коп./л опустили цены ривненская сеть «Олас» и одесская «Катрал» (см. табл.).

Напомним, в течение прошлой недели и начале текущей цены на бензин и ДТ агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь это «БРСМ-Нафта», Мотто, «Авантаж», Mango. В частности, в столичном регионе цены ДТ и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.

Ранее enkorr сообщал, что на ценовую политику дискаунтеров, которые вынуждены вести агрессивную ценовую политику и снижать цены на топливо в условиях падения продаж, имеет огромное влияние разрастающийся теневой сегмент рынка. Цены ДТ на нелегальных АЗС, по данным участников рынка, в зависимости от региона, составляют 18,00 грн/л.



