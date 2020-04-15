Средняя цена автогаза на АЗС 14 апреля опустилась до 9,70 грн/л

Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 14 коп./л, до 9,67 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены газа 14 апреля в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 11-13 коп./л, до 9,12-9,13 грн/л. Минимальная цена в сети зафиксирована в Чернигове - 7,70 грн/л. Напомним, ранее минимальная цена была зафиксирована на станции «Авантаж» в Чабанах под Киевом - 7,95 грн/л.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 коп./л. AMIC понизила цену на 54 коп./л, до 9,49 грн/л, а SUN OIL - на 86 коп./л, до 9,38 грн/л.

Такие сети как SOCAR, Параллель, BVS, Род-Ник, Marshal и Mango снизили стоимость газа на 10-40 коп./л.

Цены на нелегальных АЗС, по словам участников рынка, 14 апреля достигают 8,00 грн/л

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена - около $100/т.

Ранее в статье «Трудная газовая маржа или борьба с нолем» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеющих возможность снижать издержки например за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнулению розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов/литр, то после 2014 г. за редким исключением превышала 6 евроцентов/литр.



