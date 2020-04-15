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Средняя цена автогаза на АЗС 14 апреля опустилась до 9,70 грн/л
12:03 14.04.2020 |
Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 14 коп./л, до 9,67 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены газа 14 апреля в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 11-13 коп./л, до 9,12-9,13 грн/л. Минимальная цена в сети зафиксирована в Чернигове - 7,70 грн/л. Напомним, ранее минимальная цена была зафиксирована на станции «Авантаж» в Чабанах под Киевом - 7,95 грн/л.
Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 коп./л. AMIC понизила цену на 54 коп./л, до 9,49 грн/л, а SUN OIL - на 86 коп./л, до 9,38 грн/л.
Такие сети как SOCAR, Параллель, BVS, Род-Ник, Marshal и Mango снизили стоимость газа на 10-40 коп./л.
Цены на нелегальных АЗС, по словам участников рынка, 14 апреля достигают 8,00 грн/л
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.
По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена - около $100/т.
Ранее в статье «Трудная газовая маржа или борьба с нолем» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеющих возможность снижать издержки например за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнулению розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов/литр, то после 2014 г. за редким исключением превышала 6 евроцентов/литр.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 13 на 14 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,56
|
-0,01
|
WOG
|
10,52
|
0,00
|
Авиас
|
9,12
|
-0,13
|
Укрнафта
|
9,13
|
-0,11
|
AMIC
|
9,49
|
-0,54
|
Shell
|
9,81
|
0,00
|
SOCAR
|
10,68
|
-0,14
|
БРСМ-Нафта
|
9,53
|
0,00
|
Glusco
|
8,95
|
0,00
|
Автотранс
|
9,68
|
0,00
|
KLO
|
9,59
|
-0,20
|
UPG
|
9,50
|
0,00
|
Параллель
|
9,92
|
-0,40
|
BVS
|
9,69
|
-0,10
|
Chipo
|
9,50
|
0,00
|
Род-Ник
|
9,39
|
-0,20
|
Marshal
|
8,80
|
-0,20
|
SUN OIL
|
9,38
|
-0,86
|
Mango
|
8,85
|
-0,20
|
Motto
|
9,18
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
9,67
|
-0,14
|
|
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