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Нефть 14 апреля дорожает на 1% на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи
08:39 14.04.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1,3% после прогноза управления энергетической информации (EIA) минэнерго США о снижении добычи сланцевой нефти в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.57 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,32%, до 32,16 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,34%, до 22,71 доллара за баррель.
Нефтяные "быки" обратили внимание на оценки EIA. Согласно ожиданиям ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае снизится по сравнению с апрелем на 2,1%, до 8,709 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, это будет уже четвертым снижением подряд и крупнейшим с июля 2016 года.
При этом нефтяные котировки в целом по-прежнему поддерживаются свежим решением ОПЕК+ о сокращении добычи - на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.
Рост цен мог бы быть даже более резким, но он сдерживается ограничительными мерами во многих странах из-за нового коронавируса.
"Эти сокращения, особенно относительно завышенных показателей добычи за последний месяц, не приведут рынок в равновесие, если мы не увидим резкого V-образного восстановления экономики в ближайшие недели", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Forex.com.
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