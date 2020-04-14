В рознице 13 апреля цены на топливо снижались, а в мелком опте росли

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 апреля 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, в отличии от мелкооптовых цен.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.15% (-3.0 коп/л) до 23.38 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.14% (-3.0 коп/л) до 24.88 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.15% (-4.0 коп/л) до 24.08 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 апреля 2020 г. подешевел на 1.04% (-10.0 коп/л) до 9.97 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.1%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.38 19.00 -0.15 -1.18 Бензин А-95 евро 24.88 20.00 -0.14 -0.82 Дизельное топливо Евро 24.08 17.50 -0.15 -0.97 Сжиженный газ 9.97 7.50 -1.04 -4.60

13 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.0% (1 коп/л) до 16.44 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 5.83% (90 коп/л) до 16.41 грн/л.