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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нелегальные АЗС массово возобновляют работу

12:49 13.04.2020 |

Нефть и безнин

 Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95» / Enkorr

Жарким апрельским днем на улице Тепловозной, что в Дарницком районе Киева, кипит работа: все шесть пистолетов легендарной заправки Evrogaz льют автогаз в баки киевлян и гостей столицы. В конце 2019 г. заправка приросла дизельной бочкой с громким названием Evrodiesel, которая тоже активно трудится.

Легендарен «Еврогаз» своими воскрешениями: расположенную с многочисленными нарушениями (например, на трассе газопровода) заправку неоднократно закрывали киевские власти, но она неоднократно возвращалась к работе. Пришлось прикрыться и в январе, когда по стране прокатилась запущенная Президентом Зеленским волна борьбы с нелегальными операторами. Владельцы «Еврогаза» не потерялись и вскоре перешли на ночную работу: днем табло отключено, колонки обмотаны траурным черным полиэтиленом, а в темное время суток «мафия просыпается» и работа быстро набирает темп. Сегодня станция уже не стесняется работать днем.

Тем временем на въезде в Вишневое под Киевом, перебираясь из колдобины в колдобину, ползет под заправку к бочке Renault с логотипом Bolt на борту. Тут находится известный узел топливозаправочной инфраструктуры региона - на небольшом пятачке работает три заправки, чуть дальше - еще одна. Некоторые из них не пережили волны демонтажей в начале года, но сегодня торговля возвращается. Всех их объединяют, говоря толерантным языком, «признаки нелегальности». Фискальных чеков тут нет, иногда касса - в поясной сумке заправщика. На используемое оборудование страшно смотреть - изъязвленные ржавчиной бочки и колонки, заткнутые тряпками и обрезками бутылок клапана, отсутствие дорожного покрытия.... Стоит ли говорить о противоэпидемиологических мероприятиях типа масок, перчаток и защитных экранов на кассе, которую зачастую представляет собой сам заправщик?!

В Днепре, одном из наиболее сильно пораженного нелегалом регионе, большинство «подзаборников» к концу марта вернулись в седло. Результатами достаточно эффективной работы над очисткой рынка от нелегальной торговли топливом пришлось наслаждаться недолго.

Тревожные сигналы раздаются отовсюду. «Из всех регионов мы слышим, что нелегалов возвращается все больше. Причем возвращаются и откровенно брутальные бочки», - говорит менеджер крупной сети АЗС.

Нелегалы эпохи ренессанса

Активизация теневого рынка была ожидаема. Все силы государства направлены на борьбу с распространением COVID-19, правоохранителям сейчас, разумеется, не до нарушителей на топливном рынке. Новые представители нелегального рынка - хорошее финансовое подспорье для разных проверяющих, а значит их появление будет встречено тепло в это непростое время.

Ситуация с пресловутым вирусом затормозила еще один важный процесс - проверку заправок с «липовыми» лицензиями. Налоговики на местах решили по классике побороть мафию - возглавить ее. По словам участников рынка, средняя такса за лицензию на АЗС - $1000 в месяц... но можно договариваться. В результате доля лицензий, выданных безосновательно, в некоторых регионах достигла 40%. В начале года эти дела активно шерстились параллельно с физическим демонтажем незаконных заправок.

Отсутствие оснований для выдачи лицензий зачастую видно невооруженным взглядом. Например, упомянутые полуживые заправки в Вишневом почти все имеют лицензии. Получил ее и «Барс», уютно расположившийся на паркингах. И один из «Еврогазов» в разделительной полосе проспекта Григоренко... Список выдающихся лицензиатов можно продолжать.

Еще одна причина нынешней активизации «бочек» - острая необходимость бизнеса в наличных средствах. Финансовая турбулентность и неутешительный прогноз на ближайшее будущее сильно повысили спрос на наличные, а заправочный бизнес их отлично генерирует. «У нас некоторые владельцы «конвертов» сами начали торговать топливом», - рассказывает трейдер из Николаева. По его словам, аналогичная ситуация на трассах Кропивницкого. Оба региона всегда славились развитой инфраструктурой оборота топлива для грузового транспорта: тут и примут на слив, и заправят чем-то за недорого.

Разумеется, увеличивающийся оборот «кешевого» топлива накрутит приличные объемы фиктивного НДС. Интересно сколько из 5 млрд «скруток» в месяц, о которых говорил экс-министр финансов Игорь Смелянский, приходится на заправочный бизнес.

Еще одна (не последняя по значимости) причина возрождения нелегалов - благотворная ситуация на рынке газа. Средняя стоимость ресурса в опте с 20 марта до 8 апреля просела на около 3 грн/л, а в рознице - на 0,65 грн. Крупные сети, работающие по терм-контрактам, еще распродают мартовский ресурс, приобретенный по $250/т (среднее значение котировок в марте), в то время как нелегалы, работающие «с колес», имеют доступ к спотовому ресурсу по $110-120 в опте.

Имеет место и еще один момент. Удельные затраты на реализацию литра топлива на крупной АЗС возросли за счет падения продаж и увеличения затрат на работу станции (защитные экраны, организация доставки и проживания персонала, антисептики, маски, перчатки и т.д.). «В связи с последними событиями у нас эксплуатационные затраты возросли на 1 грн/л», - утверждает руководитель сети легальных АГЗП, добавляя, что на крупных заправках повышение может составлять еще больше.

На «подзаборной» же заправке ситуация обратная: в период, когда население максимально экономит, продажи растут из-за возможности торговать намного дешевле, а следовательно, это позволяет торговать еще дешевле.

Операторы признаются, что в последние год-полтора нелегалы уже не делают погоды на рынке, как раньше, «белые» операторы сильно с ними не конкурируют. На откровенно «подзаборных» модулях заправлялось все меньше людей: разница в цене не такая существенная, недоливы очевидны, всем хочется сервиса. Сейчас же картина будет другая, ведь от средней по рынку цены нелегалы держат отрыв в почти 2 грн по газу, 3,5 грн по бензину и почти 5 грн по дизтопливу. Естественно, что в погоне за экономией худеющих доходов, все больше людей клюнут на низкие ценники.

Розница на карантине

В итоге сегодня имеем пасьянс, который сошелся в 2014: кризисные явления в государстве, вызвавшие сокращение доходов граждан и беспомощность правоохранительных органов, а также резкое падение оптовых цен на фоне кучи дорогих остатков. К ситуации на момент начала войны можно лишь добавить оперативность «дырочников» за счет наличия инфраструктуры и ориентация в прикормленных местах, недоступных для добросовестных операторов. «Брутальные «бочки» - это в большинстве своем бизнес людей без больших ожиданий и требований. У него нет инвестиционных затрат и простая организация. С учетом всех поборов ему достаточно для счастья зарабатывать 50 копеек чистыми. Отсюда такие цены, - говорит владелец сети заправок в Киевской области. -­ Есть высокая маржа - достал бочку, нет маржи - отогнал на отстой, занимается чем-то другим».

Похоже, ждать самостоятельного возобновления борьбы с топливными «пиратами» до конца карантина не стоит. Ударить по скруткам в топливной сфере была призвана реформа, предусматривающая обязательную сверку остатков на складах с акцизным учетом. К сожалению, старт активной фазы реформы пришлось перенести на июль: часть уровнемеров застряли из-за карантина в мире, а доехавшие не успели установиться на место использования. О возобновлении демонтажей также приходится лишь мечтать - все государственные органы погружены в борьбу с эпидемией коронавируса, кабинеты правительственных органов недоступны.

Впрочем, и сидеть сложа руки в Нефтегазовой ассоциации не собираются. Там говорят, что борьба на всех доступных уровнях продолжается. «Мы изучаем ситуацию в регионах насколько это возможно, держим связь с ответственными чиновниками, изучаем результаты работы системы контроля остатков. В самом ближайшем будущем борьба будет продолжена», - говорит президент НАУ Неля Привалова.
 

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