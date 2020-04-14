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Автогаз в рознице 13 апреля продолжает дешеветь
12:19 13.04.2020 |
За выходные (11-13 апреля) розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 28 коп./л и 31 коп./л соответственно. Glusco снизила цены на 50 коп./л, до 8,95 грн/л, а UPG - на 30 коп./л, до 9,50 грн/л.
Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 4-6 коп./л, до 9,24 грн/л. «Авантаж» понизила цену на 20 коп./л, в среднем до 8,55 грн/л.
Такие сети как Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, Marshal, Mango и Motto опустили цены на 10-30 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.
По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена - около $100/т.
Ранее в статье «Трудная газовая маржа или борьба с нолем» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеющих возможность снижать издержки например за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнулению розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов/литр, то после 2014 г. за редким исключением превышала 6 евроцентов/литр.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 10 на 13 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,57
|
-0,28
|
WOG
|
10,52
|
-0,31
|
Авиас
|
9,24
|
-0,04
|
Укрнафта
|
9,24
|
-0,06
|
AMIC
|
10,03
|
-0,01
|
Shell
|
9,81
|
-0,28
|
SOCAR
|
10,82
|
-0,09
|
БРСМ-Нафта
|
9,53
|
-0,21
|
Glusco
|
8,95
|
-0,50
|
Авантаж 7
|
8,55
|
-0,20
|
KLO
|
9,79
|
0,00
|
UPG
|
9,50
|
-0,30
|
Параллель
|
10,32
|
0,00
|
BVS
|
9,79
|
-0,10
|
Chipo
|
9,50
|
-0,26
|
Род-Ник
|
9,59
|
-0,30
|
Marshal
|
9,00
|
-0,20
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,05
|
-0,09
|
Motto
|
9,18
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
9,82
|
-0,16
|
|
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