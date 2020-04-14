Автогаз в рознице 13 апреля продолжает дешеветь

За выходные (11-13 апреля) розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 28 коп./л и 31 коп./л соответственно. Glusco снизила цены на 50 коп./л, до 8,95 грн/л, а UPG - на 30 коп./л, до 9,50 грн/л.

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 4-6 коп./л, до 9,24 грн/л. «Авантаж» понизила цену на 20 коп./л, в среднем до 8,55 грн/л.

Такие сети как Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, Marshal, Mango и Motto опустили цены на 10-30 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На прошлой неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена - около $100/т.

Ранее в статье «Трудная газовая маржа или борьба с нолем» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеющих возможность снижать издержки например за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнулению розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов/литр, то после 2014 г. за редким исключением превышала 6 евроцентов/литр.



