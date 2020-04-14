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Информация об агентстве
В Goldman Sachs считают, что цены на нефть после сделки ОПЕК+ по-прежнему будут снижаться
09:07 13.04.2020 |
Решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти почти на 10 миллионов баррелей в сутки будет недостаточно для роста цен, считают аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство Рейтер.
Сделка между крупными производителями нефти по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в день является "исторической, но недостаточной", пишет агентство. Эксперты отмечают, что любого соглашения будет недостаточно, чтобы компенсировать уже происходящее резкое падение спроса.
Аналитики банка по-прежнему ожидают, что цены на сырье будут падать в ближайшие недели, поскольку из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавируса и связанных с ним ограничений, нефтехранилища заполняются слишком быстро.
ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% - до конца 2020 года и 14% - до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.
На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что ОПЕК оценивает снижение спроса на нефть в мире на фоне коронавируса в 2020 году в 6,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, минэнерго США 7 апреля прогнозировало падение спроса на нефть в мире в 2020 году на 5,2 миллиона баррелей в сутки с уровня 2019 года в 100,7 миллиона баррелей в сутки.
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