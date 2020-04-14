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Средняя оптовая цена дизтоплива за прошедшую неделю (6-10 апреля) снизилась еще на 2%, до 15,00 грн/л
09:00 13.04.2020 |
Это минимальная цена мелкооптовых партий ДТ с августа 2016 г., свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
На отдельных базисах цены ДТ к 10 апреля опустились до 14,20-14,40 грн/л. Так, с нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) за неделю цены снизились на 60-70 коп./л, до 14,40-14,60 грн/л. В Новоград-Волынском (Житомирская обл.) компания «Анвитрейд» (Wexler Group) 10 апреля предлагала спотовые партии ДТ по 14,65 грн/л.
С апреля «Анвитрейд» вернул предложение по ДТ с отгрузкой с Надворной (Ивано-Франсковская обл.). 10 апреля компания озвучивала цену по этому базису 14,80 грн/л.
Кременчугский НПЗ за неделю снизил цену на 30 коп./л, до 14,20 грн/л. Это минимальный завяливаемый трейдами уровень цен на 10 апреля, по данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Импортное ДТ с Одессы «Укртатнафта» 11 апреля предлагала по 14,45 грн/л, Orange Oil озвучивал цену на греческий ресурс с порта «Пивденный» на уровне 14,40 грн/л. С порта Николаев в пятницу, 10 апреля, торговля велась по 14,45-14,50 грн/л.
В столичном регионе за прошедшую неделю цены ДТ опустились на 50-60 коп./л до 14,40-14,65 грн/л.
Напомним, всего с начала апреля мелкооптовые цены ДТ опустились на 9% (на 1,55 грн/л). В течение марта оптовые цены упали на 13% (на 2,40 грн/л).
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