ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти. Мексика получила особые условия

Страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили представители министерств энергетики нескольких стран, участвовавших в переговорах в формате видеоконференции.

Итоговое сокращение добычи составит 9,7 миллионов баррелей в сутки, что чуть меньше, чем предполагалось изначально. Новая договоренность таже предполагает особые условия для Мексики, которая в итоге снизит добычу на 100 тысяч б/с вместо предполагавшихся 400 тысяч б/с.

Основные участники ОПЕК+ - Россия и Саудовская Аравия - согласовали сокращение добычи еще 9 апреля. На следующий день, благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа, Мексика объявила, что присоединится к договору на своих условиях. Сокращение добычи намечено на май и июнь.

Отказ России в начале марта пойти на дальнейшее сокращение нефтедобычи из-за пандемии коронавируса привел к обвалу мировых цен на нефть. Из-за ограничений, направленных на сдерживание пандемии SARS-CoV-2, мировой спрос на нефть за несколько недель сократился на треть или почти на 30 млн баррелей в сутки.