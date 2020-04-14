Цены на топливо в региональных сетях АЗС 10 апреля продолжают снижаться

Сети МОТТО, Мarshal, Brent Oil и в отдельных областях «БРСМ-Нафта» 10 апреля вслед за «Авантажем» и Prime опустили цены дизтоплива ниже 20,00 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности МОТТО на столичных станциях снизила цену дизтоплива сразу на 1 грн/л, до 19,88 грн/л. Бензины подешевели на 50 коп./л, до 20,38 грн/л за А-92 и 21,38 грн/л за А-95. Харьковская сеть Marshal понизила среднюю стоимость до 20,00 грн/л, на некоторых станциях в Харькове зафиксирована цена 19,70 грн/л. По 19,89 грн/л в Харьковском регионе торгует и сеть Brent Oil.

«БРСМ-Нафта» на станциях в Днепропетровской области понизила цену до 19,69 грн/л. В остальных регионах цены находятся в диапазоне 20,29-20,79 грн/л. В столичном регионе БРСМ 10 апреля снизила цены на 20 коп./л, до 20,29 грн/л.

Еще плотнее к отметке в 20,00 грн/л приблизилась сеть Mango. Столичные станции этой сети также опустили цены на 20 коп./л, до 20,19 грн/л.

На текущей неделе (с 6 по 10 апреля) средняя розничная цена ДТ опустилась всего на 7 коп./л, бензинов - на 8 коп./л. В целом снижение цен наблюдалось исключительно в сетях, работающих в эконом-сегменте.

Так, например за неделю, цены бензинов на столичных станциях БРСМ упали на 20 коп./л, ДТ - на 50 коп./л. На АЗС Mango бензины остались на прежнем уровне, цены ДТ снизились на 50 коп./л.

Мощным стимулом снижения является разрастающийся нелегальный сегмент: цены на нелегальных станциях достигают 18,50-19,00 грн/л.

Напомним, 8 апреля в эфире программы «НаКарантине» Адам Сикорски, президент компании UNIMOT (сеть АЗС AVIA в Украине и Польше) отметил, что на польском рынке в начале апреля небольшие компании-дискаунтеры первыми пошли на более агрессивное снижение цен, что в конечном итоге существенно понизило среднюю розничную маржу на рынке. По его словам, повышение маржинально розничных продаж на первом этапе позволяло сетевым компаниям минимизировать потери от обвала реализации, который, в частности, в Польше составил 20-30%.

Как сообщал enkorr, розничные операторы начали массово снижать цены с 20 чисел марта. За этот период цены в среднем упали на 2 грн/л. На текущей неделе снижение розничных цен замедлилось.

При этом эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Напомним также, что в первом квартале 2020 г., в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.