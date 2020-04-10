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Средняя цена автогаза 10 апреля опустилась ниже 10 грн/л
14:00 10.04.2020 |
Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 9 коп./л, до 9,97 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 15-17 коп./л, до 9,28-9,30 грн/л. ОККО и WOG снизили цены на 5 коп./л и 7 коп./л, до 10,84 грн/л.
Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 коп./л. «Автотранс» - на 50 коп./л, до 9,68 грн/л.
Цена газа в сети АЗС Shell опустилась на 13 коп./л, до 10,09 грн/л. 10 апреля пересмотрели цены сети «БРСМ-Нафта» и «Автотранс», понизив стоимость газа на 23 коп./л и 30 коп./л соответственно. Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», BVS, Mango пересмотрели цены в пределах 5-10 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На текущей неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.
По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена - около $100/т.
Ранее в статье «Трудная газовая маржа или борьба с нолем» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеющих возможность снижать издержки например за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнулению розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов/литр, то после 2014 г. за редким исключением превышала 6 евроцентов/литр.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 на 10 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,84
|
-0,05
|
WOG
|
10,84
|
-0,07
|
Авиас
|
9,28
|
-0,15
|
Укрнафта
|
9,30
|
-0,17
|
AMIC
|
10,04
|
-0,02
|
Shell
|
10,09
|
-0,13
|
SOCAR
|
10,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
9,74
|
-0,03
|
Glusco
|
9,45
|
0,00
|
Автотранс
|
9,68
|
-0,50
|
KLO
|
9,79
|
-0,20
|
UPG
|
9,80
|
0,00
|
Параллель
|
10,32
|
0,00
|
BVS
|
9,89
|
-0,20
|
Chipo
|
9,76
|
0,00
|
Род-Ник
|
9,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
8,75
|
0,00
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,19
|
-0,03
|
Motto
|
9,38
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
9,97
|
-0,09
|
|
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