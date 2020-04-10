Средняя цена автогаза 10 апреля опустилась ниже 10 грн/л

Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 9 коп./л, до 9,97 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 15-17 коп./л, до 9,28-9,30 грн/л. ОККО и WOG снизили цены на 5 коп./л и 7 коп./л, до 10,84 грн/л.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 коп./л. «Автотранс» - на 50 коп./л, до 9,68 грн/л.

Цена газа в сети АЗС Shell опустилась на 13 коп./л, до 10,09 грн/л. 10 апреля пересмотрели цены сети «БРСМ-Нафта» и «Автотранс», понизив стоимость газа на 23 коп./л и 30 коп./л соответственно. Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», BVS, Mango пересмотрели цены в пределах 5-10 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На текущей неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена - около $100/т.

Ранее в статье «Трудная газовая маржа или борьба с нолем» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеющих возможность снижать издержки например за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнулению розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов/литр, то после 2014 г. за редким исключением превышала 6 евроцентов/литр.



