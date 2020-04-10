Потребление топлива в Украине снизится из-за карантина на 20-30% - эксперты

В первом квартале 2020 года потребление дизтоплива в Украине начало снижаться. Эксперты прогнозируют, что снижение будет прогрессировать в связи с введением карантина.

Об этом Укринформу сообщили в консалтинговой группе "А-95".

"Если в 1 квартале наблюдалось только снижение потребления ДТ и преимущественно в промышленном сегменте из-за замедления темпов роста экономики, то во втором квартале снижение потребления ускорится и распространится на все марки нефтепродуктов в связи с карантином. Мы ожидаем, что продажа моторного топлива снизится минимум на 20-30% и будет зависеть от развития эпидемии", - заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

В 1 квартале 2020 года потребление дизельного топлива снизилось на 1,5%.

"Баланс дизельного топлива в 1 квартале 2020 г. составлял 1,387 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (1,408 млн тонн). Это первый случай квартального снижения баланса рынка с 2015 года", - отметили в "А-95".

Как сообщал Украінформ, по данным государственной службы статистики, за январь-февраль 2020 года объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 384,37 млрд грн.