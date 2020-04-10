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Сжиженный газ дешевеет 9 апреля, «Приват» ускоряет снижение в ряде областей
17:24 09.04.2020 |
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 20 коп./л, до 10,05 грн/л, в ряде сетей цены упали ниже 9 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Минимальные цены зафиксированы у «Авантажа» в Чабанах (Киевская обл.) - 7,75 грн/л и у ANP в Чернигове - 8 грн/л. Отметим, что традиционно самые низкие цены газа в сети АЗС группы «Приват» наблюдаются в Житомирской и Винницкой областях, где у сети 36 и 16 газовых модулей соответственно. 9 апреля в этих регионах «Приват» торгует в среднем по 9,25-9,30 грн/л.
В целом по стране 9 апреля «Приват» опустил цены на 30-35 коп./л - до 9,45-9,50 грн/л. ОККО и WOG снизили цены на стелах также на 30-35 грн/л, до 10,90 грн/л. Столичная сеть KLO на стеле опустила цену ниже 10 грн/л.
Дешевеет газ и в региональных сетях: полтавский «Автотранс» опустил среднюю цену на 15 коп./л, харьковский «Родник» на 10 коп./л (см. табл.).
При этом, как сообщают участники рынка, на нелегальных заправках уже замечены ценники в 7,35-7,50 грн/л.
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На текущей неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.
По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена составляет около $100/т.
Ранее в статье «Трудная газовая маржа или борьба с нолем» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеющих возможность снижать издержки например за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнулению розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов/литр, то после 2014 г. за редким исключением превышала 6 евроцентов/литр.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 8 на 9 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
10,90
|
-0,36
|
WOG
|
10,90
|
-0,30
|
Авиас
|
9,43
|
-0,36
|
Укрнафта
|
9,47
|
-0,31
|
AMIC
|
10,05
|
0,00
|
Shell
|
10,22
|
-0,03
|
SOCAR
|
10,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
9,77
|
-0,10
|
Glusco
|
9,45
|
0,00
|
Автотранс
|
10,18
|
-0,15
|
KLO
|
9,99
|
-0,30
|
UPG
|
9,80
|
0,00
|
Параллель
|
10,32
|
-0,50
|
BVS
|
10,09
|
0,00
|
Chipo
|
9,76
|
0,00
|
Род-Ник
|
9,89
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
8,75
|
-0,10
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,21
|
-0,10
|
SKY
|
8,45
|
-1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
10,06
|
-0,20
|
|
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