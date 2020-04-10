Сжиженный газ дешевеет 9 апреля, «Приват» ускоряет снижение в ряде областей

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 20 коп./л, до 10,05 грн/л, в ряде сетей цены упали ниже 9 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Минимальные цены зафиксированы у «Авантажа» в Чабанах (Киевская обл.) - 7,75 грн/л и у ANP в Чернигове - 8 грн/л. Отметим, что традиционно самые низкие цены газа в сети АЗС группы «Приват» наблюдаются в Житомирской и Винницкой областях, где у сети 36 и 16 газовых модулей соответственно. 9 апреля в этих регионах «Приват» торгует в среднем по 9,25-9,30 грн/л.

В целом по стране 9 апреля «Приват» опустил цены на 30-35 коп./л - до 9,45-9,50 грн/л. ОККО и WOG снизили цены на стелах также на 30-35 грн/л, до 10,90 грн/л. Столичная сеть KLO на стеле опустила цену ниже 10 грн/л.

Дешевеет газ и в региональных сетях: полтавский «Автотранс» опустил среднюю цену на 15 коп./л, харьковский «Родник» на 10 коп./л (см. табл.).

При этом, как сообщают участники рынка, на нелегальных заправках уже замечены ценники в 7,35-7,50 грн/л.

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в начале апреля достигла 9500 грн/т. На текущей неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $255/т, в то время как сегодняшняя спотовая цена составляет около $100/т.

Ранее в статье «Трудная газовая маржа или борьба с нолем» аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеющих возможность снижать издержки например за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнулению розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов/литр, то после 2014 г. за редким исключением превышала 6 евроцентов/литр.



