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Саудовский фонд купил акции четырех европейских нефтегазовых гигантов
10:58 09.04.2020 |
Саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) приобрел акции четырех крупных европейских нефтяных компаний на сумму приблизительно в миллиард долларов. Об этом сообщило NGV со ссылкой на газету Wall Street Journal (WSJ).
Согласно источникам WSJ, PIF приобрел за последние несколько недель акции норвежской Equinor, британо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Источники добавили, что суверенный фонд королевства может продолжить покупать акции.
«PIF снова действует активно на рынке. Я не удивлюсь, если мы снова увидим подобные сделки», - приводит издание слова саудовского официального лица.
Издание отмечает, что акции были приобретены «в течение нескольких беспокойных недель на рынках нефти».
По информации WSJ, в период с 30 марта по 6 апреля фонд купил около 14,5 млн акций Equinor на сумму в $200 млн, таким образом став 12-м по величине акционером этого предприятия. Доля PIF в Equinor после завершения сделки составляет 3,40%.
Источники WSJ не уточнили, сколько акций других трех компаний приобрел фонд, но, по данным газеты, его доля в Royal Dutch Shell составляет 2,17%, в Total - 1,87%, в Eni - 0,49%. Совокупная стоимость приобретенных фондом ценных бумаг оценивается в $1 млрд.
Как отмечает газета, с начала текущего года акции Equinor потеряли в цене 23%, Royal Dutch Shell - 35%, Total - 31%, а Eni - 33%. При этом баррель нефти марки Brent подешевел в текущем году на 52%.
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