Финансовые новости
- |
- 09.04.20
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 9 апреля дорожает в преддверии заседания ОПЕК+
08:39 09.04.2020 |
Цены на нефть в четверг утром растут в преддверии заседания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% - до 33,07 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,95% - до 25,83 доллара за баррель.
ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.
Надежды на соглашение о сокращении от 10 до 15 миллионов баррелей в сутки выросли после сообщений о том, что Россия готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче альянса. По данным РБК, РФ может снизить добычу примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Министр энергетики Алжира тем временем заявил, что ожидает плодотворной встречи.
"Мы ждем, затаив дыхание. Я думаю, что будет сделка, которая принесет немного радости в краткосрочной перспективе", - отметил агентству Рейтер руководитель отдела сырьевых исследований National Australia Bank Лахлан Сах (Lachlan Sahw).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
|Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом
|Минфин не будет возобновлять аукционы по продаже ОВГЗ до конца месяца, – Марченко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Нефть 9 апреля дорожает в преддверии заседания ОПЕК+
|Правительство утвердило автоматическое начисление пенсий и пособий
|В Нацбанке уверены, что инфляция в этом году не превысит 10%
|Количество безработных в Украине выросло на 13% - Минэкономики
|Минфин не будет возобновлять аукционы по продаже ОВГЗ до конца месяца, – Марченко
|Кабмин предлагает сократить на треть размер Фонда борьбы с коронавирусом
Это интересно
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль
|Самый дорогой Bentley: краска из золы, 5000-летнее дерево и другие доработки Bacalar
|SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой
|Британцы поджигают станции 5G в целях «остановить коронавирус»