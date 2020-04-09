Нефть 9 апреля дорожает в преддверии заседания ОПЕК+

Цены на нефть в четверг утром растут в преддверии заседания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% - до 33,07 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,95% - до 25,83 доллара за баррель.

ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.

Надежды на соглашение о сокращении от 10 до 15 миллионов баррелей в сутки выросли после сообщений о том, что Россия готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче альянса. По данным РБК, РФ может снизить добычу примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Министр энергетики Алжира тем временем заявил, что ожидает плодотворной встречи.

"Мы ждем, затаив дыхание. Я думаю, что будет сделка, которая принесет немного радости в краткосрочной перспективе", - отметил агентству Рейтер руководитель отдела сырьевых исследований National Australia Bank Лахлан Сах (Lachlan Sahw).