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Цены автогаза в большинстве розничных сетей 8 апреля опустились ниже 10 грн/л
12:44 08.04.2020 |
Цены сжиженного газа на стелах большинства сетей АЗС опустились ниже 10 грн/л, средняя по стране цена приблизилась к 10,45 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена газа на станциях UPG 8 апреля снизилась на 60 коп./л, до 9,80 грн/л. Сеть AMIC уменьшила цены в среднем на 25 коп./л, а Shell понизила цену на 27 коп./л, до 10,24 грн/л.
На 23 коп./л, до 9,87 автогаз подешевел на станциях «БРСМ-Нафта». Сети BVS, Chipo, «Род-Ник», «Авантаж 7», Motto и Mango снизили стоимость газа на 10-25 коп./л.
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.
По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 7 на 8 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,26
|
0,00
|
WOG
|
11,21
|
0,00
|
Авиас
|
9,79
|
0,00
|
Укрнафта
|
9,78
|
0,00
|
AMIC
|
10,05
|
-0,25
|
Shell
|
10,24
|
-0,27
|
SOCAR
|
10,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
9,87
|
-0,23
|
Glusco
|
9,45
|
0,00
|
Автотранс
|
10,33
|
0,00
|
KLO
|
10,29
|
0,00
|
UPG
|
9,80
|
-0,60
|
Параллель
|
10,82
|
0,00
|
BVS
|
10,09
|
-0,10
|
Chipo
|
9,76
|
-0,20
|
Род-Ник
|
9,89
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
8,85
|
-0,10
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,31
|
-0,07
|
Motto
|
9,58
|
-0,25
|
Средняя цена в Украине:
|
10,26
|
-0,08
|
|
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