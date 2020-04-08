Цены автогаза в большинстве розничных сетей 8 апреля опустились ниже 10 грн/л

Цены сжиженного газа на стелах большинства сетей АЗС опустились ниже 10 грн/л, средняя по стране цена приблизилась к 10,45 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена газа на станциях UPG 8 апреля снизилась на 60 коп./л, до 9,80 грн/л. Сеть AMIC уменьшила цены в среднем на 25 коп./л, а Shell понизила цену на 27 коп./л, до 10,24 грн/л.

На 23 коп./л, до 9,87 автогаз подешевел на станциях «БРСМ-Нафта». Сети BVS, Chipo, «Род-Ник», «Авантаж 7», Motto и Mango снизили стоимость газа на 10-25 коп./л.

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах.



