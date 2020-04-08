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США открыли стратегические хранилища нефти для своих производителей, планируют заполнить доверху - Минэнерго
09:41 08.04.2020 |
США открыли стратегические хранилища нефти, сделав их доступными для своих производителей, пишет министр энергетики страны Дэн Бруйетт.
Ранее о такой возможности президент США Дональд Трамп сообщил представителям нефтяных компаний: "мы работаем над созданием объемов в стратегическом резерве нефти для того, чтобы американские производители могли складировать там излишки, которые они смогут продать позже".
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