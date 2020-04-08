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Нефть дорожает 8 апреля перед встречей ОПЕК+
08:44 08.04.2020 |
Мировые цены на нефть в среду утром растут в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.02 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,51% - до 32,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 5,76%, до 24,99 доллара за баррель.
Участники рынка ожидают, что встреча ОПЕК+ в четверг будет более успешной, чем в начале марта. ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.
В начале марта подобные обсуждения альянса провалились. Консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить сделку ОПЕК+, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В итоге с 1 апреля сделка была прекращена.
Оптимизм перед встречей ОПЕК+ перевешивает статистику Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили сразу на 11,9 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 9,2 миллиона баррелей.
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