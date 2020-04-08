Цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в рознице 7 апреля снижались в пять раз медленее, чем в мелком опте

07 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.58% (-26 коп/л) до 16.02 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.32% (-22 коп/л) до 16.62 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.06% (-17 коп/л) до 15.77 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 16.02 -1.58 -4.44 -18.81 Бензин А-95 евро 16.62 -1.32 -5.58 -19.42 Дизельное топливо евро 15.77 -1.06 -8.70 -22.02

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.19% (-5.0 коп/л) до 23.62 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.13% (-3.0 коп/л) до 25.05 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.16% (-4.0 коп/л) до 24.28 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 апреля 2020 г. подешевел на 0.77% (-8.0 коп/л) до 10.38 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.4%.