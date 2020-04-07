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Нефть дорожает на 3% в надежде на новое соглашение ОПЕК+
08:49 07.04.2020 |
Цены на нефть во вторник утром уверенно растут в ожидании встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3% - до 34,04 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,53% - до 27 долларов за баррель.
Инвесторы надеются, что участники альянса ОПЕК+ на встрече 9 апреля достигнут нового соглашения о сокращении добычи сырья. Это поможет стабилизировать рынок, пострадавший от падения спроса из-за пандемии коронавируса.
"Несмотря на перспективу масштабного сокращения добычи под руководством Саудовской Аравии, цена на нефть в последние недели оставались низкой на фоне падения спроса из-за коронавируса. Мы ожидаем, что цены на энергоносители будут колебаться вокруг текущих уровней, пока не восстановится экономическая активность", - комментируют ситуацию на сырьевом рынке аналитики Capital Economics, которых цитирует Рейтер.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Вместе с глобальным падением спроса из-за коронавируса это вызвало обвал цен на нефтяном рынке.
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