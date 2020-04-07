Финансовые новости
- |
- 07.04.20
- |
- 06:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В рознице 6 января цены на светлые бензины снижались в 2 раза медленее, чем в мелком опте
22:46 06.04.2020 |
06 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.16% (-19 коп/л) до 16.27 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.75% (-30 коп/л) до 16.84 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 5.42% (-92 коп/л) до 16.00 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|16.27
|-1.16
|-6.01
|-17.54
|Бензин А-95 евро
|16.84
|-1.75
|-7.37
|-18.28
|Дизельное топливо евро
|16.00
|-5.42
|-8.27
|-20.73
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.34% (-8.0 коп/л) до 23.66 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.25% (-6.0 коп/л) до 25.09 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.22% (-5.0 коп/л) до 24.32 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 апреля 2020 г. подешевел на 0.31% (-3.0 коп/л) до 10.43 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.66
|19.60
|-0.34
|-3.11
|Бензин А-95 евро
|25.09
|20.90
|-0.25
|-3.11
|Дизельное топливо Евро
|24.32
|17.50
|-0.22
|-2.72
|Сжиженный газ
|10.43
|7.80
|-0.31
|-3.10
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар обвалили на крупном сливе валюты. Ходят слухи о распродаже «Нафтогаза»
ТОП-НОВОСТИ
|Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу
|Нелегальные АЗС готовы вернуться
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В рознице 6 января цены на светлые бензины снижались в 2 раза медленее, чем в мелком опте
|Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу
|Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое
|НБУ в 2019 г. существенно увеличил долю доллара в валютных активах
|Крупный бизнес увеличил отчисления налогов в госбюджет в январе-марте на 2,3%
|В январе-марте текущего года бизнес направил на репатриацию дивидендов 848 млн долларов
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom