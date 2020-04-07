Автогаз в рознице 6 апреля продолжает дешеветь

За выходные (4-6 апреля ) средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 9 коп./л, до 10,37 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 20-25 коп./л, до 9,78-9,79 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 коп./л. «Автотранс» понизила цену на 25 коп./л, до 10,43 грн/л.

На 30 коп./л автогаз подешевел в сетях «Род-Ник», «Рур Групп» и «Укргаздобыча». Сети AMIC, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo и Mango снизили стоимость газа на 2-15 коп./л.

Соотношение средней розничной цены газа к цене бензина А-95, по состоянию на 6 апреля, составляет 42%.

На нелегальных АЗС, по словам участников рынка, цена газа в центральных и восточных регионах опустилась до 8,30-8,40 грн/л, в Житомирской области на отдельных станциях и вовсе зафиксированы цены на уровне 7,30-7,50 грн/л, что практически соответствует расчетной цене импорта.

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах.



