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Автогаз в рознице 6 апреля продолжает дешеветь
13:02 06.04.2020 |
За выходные (4-6 апреля ) средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 9 коп./л, до 10,37 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 20-25 коп./л, до 9,78-9,79 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 коп./л. «Автотранс» понизила цену на 25 коп./л, до 10,43 грн/л.
На 30 коп./л автогаз подешевел в сетях «Род-Ник», «Рур Групп» и «Укргаздобыча». Сети AMIC, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo и Mango снизили стоимость газа на 2-15 коп./л.
Соотношение средней розничной цены газа к цене бензина А-95, по состоянию на 6 апреля, составляет 42%.
На нелегальных АЗС, по словам участников рынка, цена газа в центральных и восточных регионах опустилась до 8,30-8,40 грн/л, в Житомирской области на отдельных станциях и вовсе зафиксированы цены на уровне 7,30-7,50 грн/л, что практически соответствует расчетной цене импорта.
Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.
По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 4 на 6 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,26
|
0,00
|
WOG
|
11,21
|
0,00
|
Авиас
|
9,79
|
-0,20
|
Укрнафта
|
9,78
|
-0,25
|
AMIC
|
10,31
|
-0,02
|
Shell
|
10,63
|
0,00
|
SOCAR
|
10,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,10
|
-0,15
|
Glusco
|
9,45
|
0,00
|
Автотранс
|
10,43
|
-0,25
|
KLO
|
10,29
|
-0,20
|
UPG
|
10,40
|
0,00
|
Параллель
|
10,82
|
0,00
|
BVS
|
10,39
|
-0,16
|
Chipo
|
10,02
|
-0,15
|
Род-Ник
|
9,99
|
-0,30
|
Рур груп
|
9,49
|
-0,30
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,50
|
-0,07
|
Укргаздобыча
|
9,20
|
-0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
10,37
|
-0,09
|
|
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