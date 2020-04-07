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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Автогаз в рознице 6 апреля продолжает дешеветь

13:02 06.04.2020 |

Нефть и безнин

 

За выходные (4-6 апреля ) средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 9 коп./л, до 10,37 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 20-25 коп./л, до 9,78-9,79 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 20 коп./л. «Автотранс» понизила цену на 25 коп./л, до 10,43 грн/л.

На 30 коп./л автогаз подешевел в сетях «Род-Ник», «Рур Групп» и «Укргаздобыча». Сети AMIC, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo и Mango снизили стоимость газа на 2-15 коп./л.

Соотношение средней розничной цены газа к цене бензина А-95, по состоянию на 6 апреля, составляет 42%.

На нелегальных АЗС, по словам участников рынка, цена газа в центральных и восточных регионах опустилась до 8,30-8,40 грн/л, в Житомирской области на отдельных станциях и вовсе зафиксированы цены на уровне 7,30-7,50 грн/л, что практически соответствует расчетной цене импорта.

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн/л в разных сегментах.


Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 4 на 6 апреля, грн/л:

Компания

Цена

Изм.

ОККО

11,26

0,00

WOG

11,21

0,00

Авиас

9,79

-0,20

Укрнафта

9,78

-0,25

AMIC

10,31

-0,02

Shell

10,63

0,00

SOCAR

10,91

0,00

БРСМ-Нафта

10,10

-0,15

Glusco

9,45

0,00

Автотранс

10,43

-0,25

KLO

10,29

-0,20

UPG

10,40

0,00

Параллель

10,82

0,00

BVS

10,39

-0,16

Chipo

10,02

-0,15

Род-Ник

9,99

-0,30

Рур груп

9,49

-0,30

SUN OIL

10,24

0,00

Mango

9,50

-0,07

Укргаздобыча

9,20

-0,30

Средняя цена в Украине:

10,37

-0,09
По материалам: EnKorr
 

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