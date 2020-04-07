Розничные сети АЗС 6 апреля продолжают снижать цены

Ряд общенациональных и региональных розничных сетей 6 апреля снизили цены бензинов и ДТ на 0,2-1 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

AMIC (227 АЗС) понизила цены на 20 коп./л: А-92 до 22,49 грн/л, А-95 - до 23,49 грн/л, ДТ - до 22,49 грн/л. «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) снизила стоимость ДТ на 40 коп./л, не пересматривая при этом цены бензинов, на 35 коп./л снизила цены сеть Chipo.

Дешевеет топливо и в региональных сетях. «Укргаздобыча» (19 АЗС в Харьковской обл.) и днепропетровская SKY (21 АЗС) снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.

На станциях полтавской сети «Автотранс» (53 АЗС) бензины подешевели на 30 коп./л: А-92 до 23,93 грн/л, А-95 - до 24,93 грн/л.

Также в пределах 10-50 коп./л снизили цены розничные сети BVS, «Катрал» и Mango (см. табл.).

Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 6 апреля снизилась на 3 коп./л.

Как сообщал enkorr, розничные операторы начали снижать цены с 20 чисел марта. За последнюю неделю средняя цена бензинов и дизельного топлива опустилась на 1,9 грн/л.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Снижения цен ожидает и Антимонопольный комитет. По его оценкам, которые он сделал 30 марта, потенциал снижения розничных цен бензина составлял 3-5 грн/л. 3 апреля состоялась встреча руководителей розничных компаний с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой в том числе обсуждались вопросы ценообразования.

4 апреля пресс-служба Офиса Президента по итогу этой встречи сообщила, что в ближайшие дни розничные операторы продолжат снижение цен.

«По просьбе Президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться», - сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Напомним также, что с начала года, в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.



