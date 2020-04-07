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Розничные сети АЗС 6 апреля продолжают снижать цены
11:53 06.04.2020 |
Ряд общенациональных и региональных розничных сетей 6 апреля снизили цены бензинов и ДТ на 0,2-1 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
AMIC (227 АЗС) понизила цены на 20 коп./л: А-92 до 22,49 грн/л, А-95 - до 23,49 грн/л, ДТ - до 22,49 грн/л. «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) снизила стоимость ДТ на 40 коп./л, не пересматривая при этом цены бензинов, на 35 коп./л снизила цены сеть Chipo.
Дешевеет топливо и в региональных сетях. «Укргаздобыча» (19 АЗС в Харьковской обл.) и днепропетровская SKY (21 АЗС) снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.
На станциях полтавской сети «Автотранс» (53 АЗС) бензины подешевели на 30 коп./л: А-92 до 23,93 грн/л, А-95 - до 24,93 грн/л.
Также в пределах 10-50 коп./л снизили цены розничные сети BVS, «Катрал» и Mango (см. табл.).
Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 6 апреля снизилась на 3 коп./л.
Как сообщал enkorr, розничные операторы начали снижать цены с 20 чисел марта. За последнюю неделю средняя цена бензинов и дизельного топлива опустилась на 1,9 грн/л.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Снижения цен ожидает и Антимонопольный комитет. По его оценкам, которые он сделал 30 марта, потенциал снижения розничных цен бензина составлял 3-5 грн/л. 3 апреля состоялась встреча руководителей розничных компаний с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой в том числе обсуждались вопросы ценообразования.
4 апреля пресс-служба Офиса Президента по итогу этой встречи сообщила, что в ближайшие дни розничные операторы продолжат снижение цен.
«По просьбе Президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться», - сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Напомним также, что с начала года, в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/6 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,49
|
-0,20
|
23,49
|
-0,20
|
22,49
|
-0,20
|
Shell
|
22,35
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
22,91
|
0,00
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,99
|
0,00
|
21,99
|
0,00
|
21,00
|
-0,41
|
Glusco
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
Автотранс
|
23,93
|
-0,30
|
24,93
|
-0,30
|
23,93
|
-0,05
|
KLO
|
22,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
22,20
|
0,00
|
Параллель
|
24,62
|
0,00
|
25,62
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
BVS
|
23,99
|
-0,10
|
24,99
|
-0,20
|
23,99
|
-0,30
|
Chipo
|
22,54
|
-0,35
|
23,54
|
-0,35
|
21,70
|
-0,35
|
Катрал
|
23,49
|
-0,40
|
24,47
|
-0,40
|
22,47
|
-0,40
|
SKY
|
22,90
|
-1,00
|
23,90
|
-1,00
|
23,90
|
-1,00
|
SUN OIL
|
21,77
|
0,00
|
22,77
|
0,00
|
21,77
|
0,00
|
Mango
|
20,89
|
-0,50
|
21,89
|
-0,50
|
20,69
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
21,07
|
-1,00
|
22,09
|
-1,00
|
22,09
|
-1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,48
|
-0,03
|
24,50
|
-0,03
|
23,96
|
-0,03
|
|
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