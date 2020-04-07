Фактическая цена реализации нефти в Украине в марте уменьшилась на 38,7%

Фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, в марте 2020 года составила 5 тыс. 912,8 грн/тонна, что на 38,7% меньше, чем в феврале 2020 года (9 тыс. 647,84 грн/тонна).

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как сообщалось, в январе 2019 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 12 тыс. 96,25 грн/тонна, в феврале - 12 тыс. 472,35 грн/тонна, в марте - 13 тыс. 74,96 грн/тонна, в апреле - 13 тыс. 840,41 грн/тонна, в мае - 13 тыс. 806,3 грн/тонна, в июне - 11 тыс. 720,05 грн/тонна, в июле - 11 тыс. 524,02 грн/тонна, в августе - 10 тыс. 934,08 грн/тонна, в сентябре - 10 тыс. 744,39 грн/тонна, в октябре - 10 тыс. 498,64 грн/тонна, в ноябре - 11 тыс. 8,82 грн/тонна, в декабре - 10 тыс. 944,35 грн/тонна

В январе 2020 года - 11 тыс. 114,47 грн/тонна, в феврале - 9 тыс. 647,84 грн/тонна.