Старт системы автоматического сверки остатков топлива отсрочен на 3 месяца

Старт системы автоматического сверки объемов и остатков топлива перенесен с 1 апреля на 1 июля 2020 г., сообщает сервис ЛИГА:Закон со ссылкой на закон №540-ІХ от 30 марта 2020 г. об обеспечении экономических гарантий в связи с распространением COVID-19.

Согласно ст. 47 этого закона, в тестовом режиме система будет работать с 1 июля по 1 октября 2020 г.

Напомним, эта система должна в разрезе товарных кодов сравнить показатели объемов и остатков топлива на акцизных складах, которые внесены в СЭАРТ, с теми данными об объемах и остатках топлива, что внесены в Единый государственный реестр расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков.

Для топлива допускается отклонение на не более чем 5% от объема остатка (для сжиженных газов - не более 15%) или не более 2% от объема соответствующего резервуара.

На основании результатов сопоставления компании смогут составить и зарегистрировать документы (акцизные накладные, корректирующие акцизные накладные, заявки на пополнение, корректирующие справки и пр.), необходимые для устранения расхождений в данных в СЭАРТ и Едином госреестре уровнемеров.

Эта система должна была стартовать 1 апрель и работать в тестовом режиме до 1 июля. 4 марта на сайте Минфина был обнародован проект постановления правительства об утверждение порядка функционирования этой системы сверки.

Запуск этой системы одна из кочевых составляющих реформы топливного рынка, которая стартовала с 1 июля 2019 г. Ее основная задача устранить безучетный оборот топлива, которое реализуется без уплаты налоговых платежей.

Напомним, c 1 апреля втупило в силу обязательство по установке уровнемеров на резервуары нефтебаз общей емкостью до 1000 куб. м. По информации enkorr, многие трейдеры не успели установить уровнемеры до 1 апреля 2020 г., в том числе из-за карантина.