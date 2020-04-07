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Старт системы автоматического сверки остатков топлива отсрочен на 3 месяца
08:44 06.04.2020 |
Старт системы автоматического сверки объемов и остатков топлива перенесен с 1 апреля на 1 июля 2020 г., сообщает сервис ЛИГА:Закон со ссылкой на закон №540-ІХ от 30 марта 2020 г. об обеспечении экономических гарантий в связи с распространением COVID-19.
Согласно ст. 47 этого закона, в тестовом режиме система будет работать с 1 июля по 1 октября 2020 г.
Напомним, эта система должна в разрезе товарных кодов сравнить показатели объемов и остатков топлива на акцизных складах, которые внесены в СЭАРТ, с теми данными об объемах и остатках топлива, что внесены в Единый государственный реестр расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков.
Для топлива допускается отклонение на не более чем 5% от объема остатка (для сжиженных газов - не более 15%) или не более 2% от объема соответствующего резервуара.
На основании результатов сопоставления компании смогут составить и зарегистрировать документы (акцизные накладные, корректирующие акцизные накладные, заявки на пополнение, корректирующие справки и пр.), необходимые для устранения расхождений в данных в СЭАРТ и Едином госреестре уровнемеров.
Эта система должна была стартовать 1 апрель и работать в тестовом режиме до 1 июля. 4 марта на сайте Минфина был обнародован проект постановления правительства об утверждение порядка функционирования этой системы сверки.
Запуск этой системы одна из кочевых составляющих реформы топливного рынка, которая стартовала с 1 июля 2019 г. Ее основная задача устранить безучетный оборот топлива, которое реализуется без уплаты налоговых платежей.
Напомним, c 1 апреля втупило в силу обязательство по установке уровнемеров на резервуары нефтебаз общей емкостью до 1000 куб. м. По информации enkorr, многие трейдеры не успели установить уровнемеры до 1 апреля 2020 г., в том числе из-за карантина.
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