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Нефть 6 апреля продолжает торговаться в минусе более чем на 3% в ожидании телеконференции ОПЕК+
13:56 06.04.2020 |
Цены на нефть днём в понедельник держатся в минусе на 3,7-3,8% по основным маркам в ожидании новостей о готовящейся телеконференции ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.12 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 3,72%, до 32,84 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,78%, до 27,27 доллара за баррель.
На открытии торгов нефтяные "быки" с пессимизмом отыгрывали новости о том, что заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции перенесено с сегодняшнего дня на четверг. На этом фоне цены на нефть падали на 9-10%.
Однако позднее участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Саудовская Аравия отложит объявление отпускных цен на нефть до завершения этого заседания.
Президент Rapidan Energy Group Роберт Мак-Налли (Robert McNally), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что желание Саудовской Аравии отложить представление этих цен указывает на то, что она не стремится "наводнить" рынок дешевой нефтью до возможного соглашения ОПЕК+. "Это довольно четкий сигнал того, что они открыты к сокращению добычи в мае", — сказал он.
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