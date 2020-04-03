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Оптовые цены ДТ провалились до минимума за 3,5 года
17:24 03.04.2020 |
Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за неделю снизилась на 1 грн/л, до 15,60 грн/л. Это минимальная цена с августа 2016 г., сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга.
На отдельных базисах цены опустились ниже 15,00 грн/л. Так, Кременчугский НПЗ «Укртатнафты» за неделю снизил цены ДТ на отгрузки с завода сразу на 1,4 грн/л (на 9%) до 14,40 грн/л. По такой же цене 3 апреля предлагались автопартии со нефтебазы в Пролесках (Киевская обл.).
С нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) операторы озвучивали цену на уровне 15,80 грн/л, но реальные отгрузки, по словам представителей компаний-покупателей, осуществлялись по 15,10 грн/л.
Компания «Анвитрейд» - оператор отгрузок на трубопроводном терминале в Новограде-Волынском, со 2 апреля продажи с этого базиса приостановила. По информации контрагентов компании, трейдер начнет отгрузки по формульным контрактам с понедельника, 6 апреля. Расчетная цена с учетом премии и ставки пошлины, по их утверждению, составит 13,60-13,75 грн/л.
В Харьковской области цены на ресурс производства компании «Лукойл» 3 апреля по долгосрочным контрактам опустились до 14,00 грн/л, по утверждению покупателей.
В столичном регионе средняя цена за неделю снизилась на 1,1 грн/л - с 16,50 грн/л до 15,40 грн/л.
Активность отгрузок с морских портов, по словам участников рынка, в начале апреля уменьшилась на фоне общего снижения спроса и более резкого удешевления топлива на северных базисах.
«Если в середине марта цены в портах были такие, что можно было с Киева посылать машину, то сейчас цены «севера» подтянулись и смысла в этом нет», - поделился мнением один из трейдеров, работающих в центральных и восточных регионах.
«Укртатнафта» 3 апреля предлагала турецкое ДТ с отгрузкой из Одессы по 14,70 грн/л, такую же цену в Николаеве заявляли торговые компании группы «Трейд Коммодити». Orange Oil - с резервуаров порта «Пивденный» - по 14,80 грн/л. С начала текущей недели цены в портах снизились в среднем на 0,90-1,00 грн/л.
В течение марта средняя мелкооптовая цена ДТ снизилась на 13% (на 2,40 грн/л) - с 18,95 до 16,60 грн/л. С начала апреля цена еще упала на 6% (на 1 грн/л), до 15,60 грн/л.
Расчетная входящая цена ДТ на 3 апреля, исходя из текущего уровня котировок и курса гривни, составляет 15 900-16 000 грн/т или 13,20-13,30 грн/л, по оценкам enkorr.
По словам трейдеров, из-за резкого снижения спроса, в частности, в розничном сегменте на 30-40%, рынок столкнулся с риском профицита. Эти опасения также усиливаются ожиданиями увеличения поставок из Беларуси, которая близка к возобновлению полноценных поставок сырья из России.
Также в апреле ожидается рост поставок по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» и рост объемов переработки на Кременчугским НПЗ, который в конце марта разгрузил в Одессе сразу два танкера со 160 тыс. т нефти.
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