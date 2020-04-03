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ОККО и WOG 3 апреля снизили цены на автогаз
13:57 03.04.2020 |
Розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 3 апреля снизилась на 15 коп./л и 14 коп./л соответственно. Shell снизила цены на 8 коп./л, Mango - на 10 коп./л.
Также розничные цены понизили региональные сети «Автотранс», «Овис» и «Автопорт» (см. табл.).
Накануне, 2 апреля, по данным «Консалтинговой группы А-95», оптовые цены СУГ снизились на 480 грн, до 13 000 грн/т на условиях самовывоза из ГНС.
Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые, начиная с 26 марта на белорусско-польской границе достигли минимальных за весь период котирования $100/т.
Ранее enkorr сообщал, что введенный в Украине с 16 марта всеобщий карантин отразился на объемах розничных продаж газа, а также дополнительных затратах для соблюдения мер безопасности персонала и клиентов. Следовательно, на фоне падения объемов продаж удельные затраты на реализацию топлива значительно возросли.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС со 2 на 3 апреля, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,26
|
-0,15
|
WOG
|
11,22
|
-0,14
|
Авиас
|
9,99
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,03
|
0,00
|
AMIC
|
10,32
|
-0,01
|
Shell
|
10,63
|
-0,08
|
SOCAR
|
10,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,25
|
0,00
|
Glusco
|
9,45
|
0,00
|
Автотранс
|
10,68
|
-0,25
|
KLO
|
10,49
|
0,00
|
UPG
|
10,40
|
0,00
|
Параллель
|
10,82
|
0,00
|
BVS
|
10,55
|
0,00
|
Chipo
|
10,17
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,29
|
0,00
|
Овис
|
9,79
|
-0,20
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,55
|
-0,10
|
Автопорт
|
10,00
|
-0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
10,45
|
-0,06
|
|
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