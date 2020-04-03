ОККО и WOG 3 апреля снизили цены на автогаз

Розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10-40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG 3 апреля снизилась на 15 коп./л и 14 коп./л соответственно. Shell снизила цены на 8 коп./л, Mango - на 10 коп./л.

Также розничные цены понизили региональные сети «Автотранс», «Овис» и «Автопорт» (см. табл.).

Накануне, 2 апреля, по данным «Консалтинговой группы А-95», оптовые цены СУГ снизились на 480 грн, до 13 000 грн/т на условиях самовывоза из ГНС.

Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые, начиная с 26 марта на белорусско-польской границе достигли минимальных за весь период котирования $100/т.

Ранее enkorr сообщал, что введенный в Украине с 16 марта всеобщий карантин отразился на объемах розничных продаж газа, а также дополнительных затратах для соблюдения мер безопасности персонала и клиентов. Следовательно, на фоне падения объемов продаж удельные затраты на реализацию топлива значительно возросли.



