Снижение розничных цен на топливо 3 апреля продолжается

Ряд розничных сетей, работающих в эконом-сегменте, 3 апреля снизили цены бензинов и ДТ на 50-60 коп./л. Средняя розничная цена топлива снизилась на 5-7 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены на станциях UPG (62 АЗС) снизились на 60 коп./л, до 22,50 грн/л за А-92 и 23,50 грн/л за А-95 и 22,20 грн/л за ДТ. «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) снизила цены на бензины на 50 коп./л, оставив стоимость ДТ на прежнем уровне.

AMIC (227 АЗС) и Shell (123 АЗС) понизили цены на все виды топлива на 30 и 50 коп./л соответственно.

На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензины подешевели на 50 коп./л: А-92 до 20,99 грн/л, А-95 - до 21,99 грн/л.

Также 3 апреля розничные цены пересмотрели региональные сети. Полтавская компания «Автотранс» (53 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л, николаевская сеть «Кворум» (21 АЗС) - на 75-90 коп./л, кировоградский «Рур груп» (20 АЗС) - на 1 грн, луганский «Автопорт» (10 АЗС) понизил цены бензинов на 50 коп./л (см. табл.).

Розничные операторы начали снижать цены с 20 чисел марта. За последнюю неделю средняя цена бензинов и дизельного топлива опустилась на 1,8 грн/л.

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Снижения цен ожидает и Антимонопольный комитет. По его оценкам, потенциал снижения розничных цен бензина составляет 3-5 грн/л.

Напомним также, что с начала года, в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.



