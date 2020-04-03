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Снижение розничных цен на топливо 3 апреля продолжается
12:50 03.04.2020 |
Ряд розничных сетей, работающих в эконом-сегменте, 3 апреля снизили цены бензинов и ДТ на 50-60 коп./л. Средняя розничная цена топлива снизилась на 5-7 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены на станциях UPG (62 АЗС) снизились на 60 коп./л, до 22,50 грн/л за А-92 и 23,50 грн/л за А-95 и 22,20 грн/л за ДТ. «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) снизила цены на бензины на 50 коп./л, оставив стоимость ДТ на прежнем уровне.
AMIC (227 АЗС) и Shell (123 АЗС) понизили цены на все виды топлива на 30 и 50 коп./л соответственно.
На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензины подешевели на 50 коп./л: А-92 до 20,99 грн/л, А-95 - до 21,99 грн/л.
Также 3 апреля розничные цены пересмотрели региональные сети. Полтавская компания «Автотранс» (53 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л, николаевская сеть «Кворум» (21 АЗС) - на 75-90 коп./л, кировоградский «Рур груп» (20 АЗС) - на 1 грн, луганский «Автопорт» (10 АЗС) понизил цены бензинов на 50 коп./л (см. табл.).
Розничные операторы начали снижать цены с 20 чисел марта. За последнюю неделю средняя цена бензинов и дизельного топлива опустилась на 1,8 грн/л.
Эксперты «Консалтинговой группы А-95» ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.
Снижения цен ожидает и Антимонопольный комитет. По его оценкам, потенциал снижения розничных цен бензина составляет 3-5 грн/л.
Напомним также, что с начала года, в первую очередь из-за девальвации гривни, цены бензинов и ДТ в Украине снизились на 23-24% (на $0,26/л и $0,27/л), до $0,89/л и $0,86/л соответственно.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 2/3 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,69
|
-0,30
|
23,69
|
-0,30
|
22,69
|
-0,30
|
Shell
|
22,35
|
-0,50
|
23,95
|
-0,50
|
22,91
|
-0,50
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
26,99
|
-0,30
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
20,99
|
-0,50
|
21,99
|
-0,50
|
21,42
|
0,00
|
Glusco
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
Автотранс
|
24,23
|
-0,25
|
25,23
|
-0,25
|
23,98
|
-0,50
|
KLO
|
22,99
|
-0,60
|
23,99
|
-0,60
|
22,99
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
-0,60
|
23,50
|
-0,60
|
22,20
|
-0,60
|
Параллель
|
24,62
|
0,00
|
25,62
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
BVS
|
24,09
|
0,00
|
25,19
|
0,00
|
24,29
|
0,00
|
Chipo
|
22,89
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
22,05
|
0,00
|
Кворум
|
22,80
|
-0,90
|
23,80
|
-0,90
|
23,05
|
-0,75
|
Рур груп
|
23,69
|
-1,00
|
24,69
|
-1,00
|
24,49
|
-1,00
|
SUN OIL
|
21,77
|
0,00
|
22,77
|
0,00
|
21,77
|
0,00
|
Mango
|
21,39
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
20,69
|
-0,20
|
Автопорт
|
24,50
|
-0,50
|
25,00
|
-0,50
|
24,50
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,51
|
-0,07
|
24,53
|
-0,07
|
23,99
|
-0,05
|
|
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