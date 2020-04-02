Средняя розничная цена СУГ 2 апреля приблизилась к 10,5 грн/л

Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 5 коп./л, до 10,52 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена газа в сети АЗС Glusco опустилась на 50 коп./л, до 9,45 грн/л. 2 апреля пересмотрели цены сети «БРСМ-Нафта» и «Автотранс», понизив стоимость газа на 23 коп./л и 30 коп./л соответственно.

Такие сети как BVS, Chipo, «Род-Ник», «Катрал», Mango и SKY снизили цены на 10-50 коп./л (см. табл.).

Соотношение средней цены автогаза к бензину А-95 на начало апреля составляет 42%.

Накануне, 1 апреля, по данным «Консалтинговой группы А-95», оптовые цены СУГ снизились на 490 грн, до 13 480 грн/т на условиях самовывоза из ГНС.

Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые, начиная с 26 марта на белорусско-польской границе достигли минимальных за весь период котирования $100/т.

Ранее enkorr сообщал, что введенный в Украине с 16 марта всеобщий карантин отразился на объемах розничных продаж газа, а также дополнительных затратах для соблюдения мер безопасности персонала и клиентов. Следовательно, на фоне падения объемов продаж удельные затраты на реализацию топлива значительно возросли.



