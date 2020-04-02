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Средняя розничная цена СУГ 2 апреля приблизилась к 10,5 грн/л
18:51 02.04.2020 |
Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 5 коп./л, до 10,52 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена газа в сети АЗС Glusco опустилась на 50 коп./л, до 9,45 грн/л. 2 апреля пересмотрели цены сети «БРСМ-Нафта» и «Автотранс», понизив стоимость газа на 23 коп./л и 30 коп./л соответственно.
Такие сети как BVS, Chipo, «Род-Ник», «Катрал», Mango и SKY снизили цены на 10-50 коп./л (см. табл.).
Соотношение средней цены автогаза к бензину А-95 на начало апреля составляет 42%.
Накануне, 1 апреля, по данным «Консалтинговой группы А-95», оптовые цены СУГ снизились на 490 грн, до 13 480 грн/т на условиях самовывоза из ГНС.
Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые, начиная с 26 марта на белорусско-польской границе достигли минимальных за весь период котирования $100/т.
Ранее enkorr сообщал, что введенный в Украине с 16 марта всеобщий карантин отразился на объемах розничных продаж газа, а также дополнительных затратах для соблюдения мер безопасности персонала и клиентов. Следовательно, на фоне падения объемов продаж удельные затраты на реализацию топлива значительно возросли.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 на 2 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,40
|
0,00
|
WOG
|
11,36
|
0,00
|
Авиас
|
9,99
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,03
|
0,00
|
AMIC
|
10,33
|
0,00
|
Shell
|
10,71
|
0,00
|
SOCAR
|
10,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,25
|
-0,23
|
Glusco
|
9,45
|
-0,50
|
Автотранс
|
10,93
|
-0,30
|
KLO
|
10,49
|
0,00
|
UPG
|
10,40
|
0,00
|
Параллель
|
10,82
|
0,00
|
BVS
|
10,55
|
-0,15
|
Chipo
|
10,17
|
-0,10
|
Род-Ник
|
10,29
|
-0,10
|
Катрал
|
10,67
|
-0,10
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,70
|
-0,07
|
SKY
|
9,45
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
10,52
|
-0,05
|
|
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