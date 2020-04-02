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ОККО, WOG и Glusco 2 апреля снизили цены на 50 коп
12:15 02.04.2020 |
Сети АЗС ОККО, WOG и Glusco 2 апреля снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.
Цена бензина А-92 и ДТ на станциях WOG и ОККО опустилась до 25,49 грн/л, А-95 - до 26,49 грн/л. В сети Glusco стоимость А-92 и ДТ снизилась до 23,45 грн/л, А-95 - 24,45 грн/л.
Это второе снижение цен этими операторами за прошедшую неделю.
«БРСМ-Нафта» снизила цену ДТ на 18 коп./л. Также 2 апреля розничные цены пересмотрели «Укргаздобыча», BVS, ZOG. (см. табл.)
Напомним, вторую волну снижения розничных цен накануне запустила консолидированная сеть группы «Приват», понизив стоимость сразу на 1 грн/л.
Как сообщал enkorr, снижение розничных цен началось с 20 марта. С того времени цены ДТ и бензина опустились в среднем более чем на 1,75 грн/л.
Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.
При этом, по оценкам экспертов «Консалтинговой группы А-95», потенциал для снижения розничных цен на бензин и дизтопливо сохраняется, но существенно ограничен в условиях 30-40%-го сокращения объемов реализации.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 1/2 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,49
|
-0,50
|
26,49
|
-0,50
|
25,49
|
-0,50
|
WOG
|
25,49
|
-0,50
|
26,49
|
-0,50
|
25,49
|
-0,50
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Shell
|
22,85
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
23,41
|
0,00
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
27,29
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
21,42
|
-0,18
|
Glusco
|
23,45
|
-0,50
|
24,45
|
-0,50
|
23,45
|
-0,50
|
Автотранс
|
24,48
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
KLO
|
23,59
|
0,00
|
24,59
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
Параллель
|
24,62
|
0,00
|
25,62
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
BVS
|
24,09
|
-0,47
|
25,19
|
-0,31
|
24,29
|
-0,56
|
Chipo
|
22,89
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
22,05
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,80
|
-1,00
|
23,80
|
-1,00
|
23,80
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
22,07
|
-0,80
|
23,09
|
-0,80
|
23,09
|
-0,80
|
SUN OIL
|
21,77
|
0,00
|
22,77
|
0,00
|
21,77
|
0,00
|
Mango
|
21,39
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
20,89
|
0,00
|
ZOG
|
23,39
|
-1,00
|
24,39
|
-1,00
|
24,39
|
-1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,59
|
-0,16
|
24,62
|
-0,16
|
24,06
|
-0,15
|
|
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