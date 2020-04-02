ОККО, WOG и Glusco 2 апреля снизили цены на 50 коп

Сети АЗС ОККО, WOG и Glusco 2 апреля снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

Цена бензина А-92 и ДТ на станциях WOG и ОККО опустилась до 25,49 грн/л, А-95 - до 26,49 грн/л. В сети Glusco стоимость А-92 и ДТ снизилась до 23,45 грн/л, А-95 - 24,45 грн/л.

Это второе снижение цен этими операторами за прошедшую неделю.

«БРСМ-Нафта» снизила цену ДТ на 18 коп./л. Также 2 апреля розничные цены пересмотрели «Укргаздобыча», BVS, ZOG. (см. табл.)

Напомним, вторую волну снижения розничных цен накануне запустила консолидированная сеть группы «Приват», понизив стоимость сразу на 1 грн/л.

Как сообщал enkorr, снижение розничных цен началось с 20 марта. С того времени цены ДТ и бензина опустились в среднем более чем на 1,75 грн/л.

Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.

При этом, по оценкам экспертов «Консалтинговой группы А-95», потенциал для снижения розничных цен на бензин и дизтопливо сохраняется, но существенно ограничен в условиях 30-40%-го сокращения объемов реализации.



