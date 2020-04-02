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Нефть 2 апреля сбавила темпы роста до 9-10% после резкого взлета
13:32 02.04.2020 |
Мировые цены на нефть уверенно растут в четверг, при этом в моменте рост стоимости марки Brent превышал 12% на заявлениях президента США Дональда Трампа и перспективах увеличения спроса на сырье со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.44 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 10,23% — до 27,3 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,55% — до 22,27 доллара за баррель.
Инвесторы в ходе торгов четверга отыгрывают заявления президента США, который ожидает, что Саудовская Аравия и Россия скоро выработают какое-то общее решение в связи с обвалом цен на нефть. Также СМИ сообщили, что Трамп в пятницу встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний США, чтобы обсудить меры помощи отрасли.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Китай уверенно продвигается вперед со своими планами по покупке нефти в стратегические резервы после резкого снижения цен на сырье.
"Сегодня утром цены на нефть показывают самый сильный рост за две недели. Для этого есть два ключевых фактора, но их обоих, однако, недостаточно для того, чтобы спасти цены на нефть от дальнейшего снижения. Первый фактор — это усилия США в области нефтяной дипломатии в отношении Саудовской Аравии и России. Второй большой новостью, которая повлияла на позитивные настроения, стали слухи о том, что Китай начнет покупать нефть для своих стратегических запасов", — отметил глава исследований нефтяного рынка в Rystad Energy Бьёрнар Тунхауген (Bjornar Tonhaugen), чье мнение приводит агентство Рейтер.
В то же время инвесторов продолжают волновать перспективы спроса на нефть. Так, по оценкам исследовательской компании Rystad Energy, которые приводит Рейтер, мировой спрос на сырую нефть в апреле упадет почти на 23% в годовом исчислении, до 77,6 миллиона баррелей в сутки.
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