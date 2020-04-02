Саудовская Аравия нарастила поставки сырой нефти после отмены соглашения с РФ

Поставки сырой нефти из Саудовской Аравии выросли в среду до более чем 12 миллионов баррелей в день. Об этом сообщили Reuters два источника в нефтяной промышленности.

Во вторник истек срок действия соглашения о сокращении мировых поставок нефти, что сняло ограничения на добычу со стороны членов ОПЕК, России и других производителей.

Саудовская Аравия заявила, что экспорт нефти составит около 10 миллионов баррелей в сутки, но не дала никаких указаний на то, сколько сырой нефти попадет в хранилище в условиях разрушения глобального спроса из-за распространения эпидемии коронавируса.

Наращивание предложения нефти на мировом рынке, которое соединилось с падением спроса на нее из-за коронавируса, привело к резкому падению цен на нефть. 31 марта российская нефть Urals упала до 13 долларов за баррель - минимума с 1999 года. 30 марта нефть марки WTI, которую добывают в США, подешевела до минимума с 2002 года.

Ранее сообщалось о том, что Министерство энергетики США разрешит частным нефтяным компаниям арендовать государственные чрезвычайные хранилища нефти, выполняя распоряжение президента Трампа о накоплении максимальных запасов.

Приказ Трампа о заполнении нефтяных хранилищ поступил ещё 13 марта. Таким образом правительство США пытается помочь американским добывающим компаниям, страдающим от снижения цен на нефть.

Теперь добывающие компании получат возможность хранить нефть в правительственных резервах, не продавая её властям, что позволит позднее реализовать её на мировом рынке.

Стратегический резерв нефти может вместить ещё 77 миллионов баррелей, что примерно соответствует четырёхдневной добыче в США.