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Розничные сети АЗС 1 апреля продолжают снижать цены
13:02 01.04.2020 |
Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 1 апреля снизилась на 9-10 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена бензинов и дизельного топлива в сети Shell (123 АЗС) снизилась на 95 коп./л, до 22,85 грн/л за А-92 и 24,45 грн/л за А-95 и 23,41 грн/л за ДТ. Chipo (54 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 24 коп./л.
На станциях «Параллель» бензин и ДТ подешевели на 1 грн/л. Также на 1 грн/л бензины подешевели в сети «Фактор». При этом ДТ - на 10 коп./л.
Такие сети как «Автотранс», SUN OIL, Mango и «Авантаж 7» снизили стоимость топлив на 40-80 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 15%-я девальвация гривни.
C 25 по 27 марта сначала сеть Glusco (104 АЗС), а следом и остальные крупнейшие операторы, понизили цены в среднем на 1 грн/л.
Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.
При этом, по оценкам экспертов «Консалтинговой группы А-95», потенциал для снижения розничных цен на бензин и дизтопливо сохраняется, но существенно ограничен в условиях 30-40%-го сокращения объемов реализации.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 31 марта/1 апреля 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,99
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Shell
|
22,85
|
-0,95
|
24,45
|
-0,95
|
23,41
|
-0,95
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
27,29
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Glusco
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Автотранс
|
24,48
|
-0,50
|
25,48
|
-0,50
|
24,48
|
-0,50
|
KLO
|
23,59
|
0,00
|
24,59
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
Параллель
|
24,62
|
-1,00
|
25,62
|
-1,00
|
24,69
|
-1,00
|
BVS
|
24,56
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
24,85
|
0,00
|
Chipo
|
22,89
|
-0,24
|
23,89
|
-0,24
|
22,05
|
-0,24
|
Укр-Петроль
|
23,80
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
Фактор
|
21,20
|
-1,00
|
22,20
|
-1,00
|
20,80
|
-0,10
|
SUN OIL
|
21,77
|
-0,45
|
22,77
|
-0,45
|
21,77
|
-0,78
|
Mango
|
21,39
|
-0,30
|
22,39
|
-0,30
|
20,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,45
|
-0,50
|
22,45
|
-0,50
|
20,95
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
24,23
|
-0,10
|
25,24
|
-0,09
|
24,64
|
-0,10
|
|
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