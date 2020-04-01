Розничные сети АЗС 1 апреля продолжают снижать цены

Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 1 апреля снизилась на 9-10 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена бензинов и дизельного топлива в сети Shell (123 АЗС) снизилась на 95 коп./л, до 22,85 грн/л за А-92 и 24,45 грн/л за А-95 и 23,41 грн/л за ДТ. Chipo (54 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 24 коп./л.

На станциях «Параллель» бензин и ДТ подешевели на 1 грн/л. Также на 1 грн/л бензины подешевели в сети «Фактор». При этом ДТ - на 10 коп./л.

Такие сети как «Автотранс», SUN OIL, Mango и «Авантаж 7» снизили стоимость топлив на 40-80 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 15%-я девальвация гривни.

C 25 по 27 марта сначала сеть Glusco (104 АЗС), а следом и остальные крупнейшие операторы, понизили цены в среднем на 1 грн/л.

Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.

При этом, по оценкам экспертов «Консалтинговой группы А-95», потенциал для снижения розничных цен на бензин и дизтопливо сохраняется, но существенно ограничен в условиях 30-40%-го сокращения объемов реализации.



