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Автогаз в рознице 1 апреля продолжает дешеветь
12:58 01.04.2020 |
Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 10 коп./л, до 10,57 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 24 коп./л, до 10,00 грн/л. В зависимости от региона эта сеть опустила цены на 20-50 коп./л. Наиболее существенное снижение произошло в Запорожской области - на 45-50 коп./л, в столичном регионе «Приват» цены не меняла. Традиционно самая низкая цена в этой сети в Житомирской области - 9,50 грн/л.
1 апреля пересмотрели цены сети Shell и Сhipo, понизив стоимость газа в среднем на 20 коп./л.
Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 10 коп./л. «Авантаж» в этом регионе понизила цену на 50 коп./л, в среднем до 9,45 грн/л. На ее отдельных станциях цена опустилась до 8,55 грн/л.
Продолжает дешеветь газ и в региональных сетях - в частности, «Параллель», ZOG и «Автопорт» (см. табл.).
Соотношение средней цены автогаза к бензину А-95 на начало апреля составляет 41,9%.
Накануне, 31 марта, по данным «Консалтинговой группы А-95», оптовые цены СУГ упали на 7% (на 1040 грн/т), до 13 970 грн/т на условиях самовывоза из ГНС.
Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые, начиная с 26 марта на белорусско-польской границе достигли минимальных за весь период котирования $100/т.
Ранее enkorr сообщал, что введенный в Украине с 16 марта всеобщий карантин отразился на объемах розничных продаж газа, а также дополнительных затратах для соблюдения мер безопасности персонала и клиентов. Следовательно, на фоне падения объемов продаж удельные затраты на реализацию топлива значительно возросли.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 31 марта на 1 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
11,42
|
0,00
|
WOG
|
11,36
|
0,00
|
Авиас
|
9,99
|
-0,24
|
Укрнафта
|
10,03
|
-0,24
|
AMIC
|
10,33
|
0,00
|
Shell
|
10,71
|
-0,21
|
SOCAR
|
10,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
10,48
|
-0,03
|
Glusco
|
9,95
|
0,00
|
Автотранс
|
11,23
|
0,00
|
KLO
|
10,49
|
-0,10
|
UPG
|
10,40
|
0,00
|
Параллель
|
10,82
|
-0,60
|
ZOG
|
10,39
|
-0,50
|
Chipo
|
10,27
|
-0,16
|
Род-Ник
|
10,39
|
0,00
|
Автопорт
|
10,40
|
-0,30
|
SUN OIL
|
10,24
|
0,00
|
Mango
|
9,80
|
-0,08
|
Авантаж 7
|
9,45
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
10,57
|
-0,10
|
|
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