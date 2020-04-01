Автогаз в рознице 1 апреля продолжает дешеветь

Средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 10 коп./л, до 10,57 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы «Приват» снизились в среднем на 24 коп./л, до 10,00 грн/л. В зависимости от региона эта сеть опустила цены на 20-50 коп./л. Наиболее существенное снижение произошло в Запорожской области - на 45-50 коп./л, в столичном регионе «Приват» цены не меняла. Традиционно самая низкая цена в этой сети в Житомирской области - 9,50 грн/л.

1 апреля пересмотрели цены сети Shell и Сhipo, понизив стоимость газа в среднем на 20 коп./л.

Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 10 коп./л. «Авантаж» в этом регионе понизила цену на 50 коп./л, в среднем до 9,45 грн/л. На ее отдельных станциях цена опустилась до 8,55 грн/л.

Продолжает дешеветь газ и в региональных сетях - в частности, «Параллель», ZOG и «Автопорт» (см. табл.).

Соотношение средней цены автогаза к бензину А-95 на начало апреля составляет 41,9%.

Накануне, 31 марта, по данным «Консалтинговой группы А-95», оптовые цены СУГ упали на 7% (на 1040 грн/т), до 13 970 грн/т на условиях самовывоза из ГНС.

Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые, начиная с 26 марта на белорусско-польской границе достигли минимальных за весь период котирования $100/т.

Ранее enkorr сообщал, что введенный в Украине с 16 марта всеобщий карантин отразился на объемах розничных продаж газа, а также дополнительных затратах для соблюдения мер безопасности персонала и клиентов. Следовательно, на фоне падения объемов продаж удельные затраты на реализацию топлива значительно возросли.



