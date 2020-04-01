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Цены на нефть 1 апреля ускорили снижение, Brent теряет более 5%
12:36 01.04.2020 |
Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы снижения, цена на Brent опускается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.40 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 5,69%, до 24,85 доллара за баррель. При этом майские фьючерсы на Brent закрыли торги вторника на уровне 22,74 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 1,42%, до 20,19 доллара за баррель.
Инвесторы опасаются, что на рынке может возникнуть переизбыток сырья из-за резкого падения спроса, вызванного распространением в мире нового типа коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.
"Рыночные настроения остаются мрачными, поскольку нет ясности относительно того, как долго будет продолжаться пандемия", — отметил агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).
Кроме того, 1 апреля завершило свое действие соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.
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