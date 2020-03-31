Бензины и ДТ 31 марта продолжают дешеветь в рознице

Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 31 марта снизилась на 5-7 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена бензинов и дизельного топлива в сети AMIC (227 АЗС) снизилась на 80 коп./л, до 22,99 грн/л за А-92 и 23,99 грн/л за А-95 и 22,99 грн/л за ДТ. «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) снизила цены на бензины на 33 коп./л.

На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензин А-92 подешевел на 60 коп./л, А-95 - на 40 коп./л.

BVS (компания «Надежда», 83 АЗС) опустила цены бензинов на 43-49 коп./л, ДТ - на 14 коп/л. Снизили цены и другие региональные сети: «Катрал», Mango и «Рур груп» (см. табл.).

Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 15%-я девальвация гривни.

C 25 по 27 марта сначала сеть Glusco (104 АЗС), а следом и остальные крупнейшие операторы, понизили цены в среднем на 1 грн/л.

Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины заявил о якобы существующем, по его оценкам, потенциале снижения розничных цен на бензин на 3-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/31 марта 2020 г., грн/л:

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,00 WOG 25,99 0,00 26,99 0,00 25,99 0,00 Авиас 23,95 0,00 24,95 0,00 25,00 0,00 Укрнафта 24,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 AMIC 22,99 -0,80 23,99 -0,80 22,99 -0,80 Shell 23,80 0,00 25,40 0,00 24,36 0,00 SOCAR 25,29 0,00 27,29 0,00 25,99 0,00 БРСМ-Нафта 21,49 -0,33 22,49 -0,33 21,59 0,00 Glusco 23,95 0,00 24,95 0,00 23,95 0,00 Автотранс 24,98 0,00 25,98 0,00 24,98 -0,20 KLO 23,59 -0,60 24,59 -0,40 22,99 0,00 UPG 23,10 0,00 24,10 0,00 22,80 0,00 Параллель 25,62 0,00 26,62 0,00 25,69 0,00 BVS 24,56 -0,43 25,50 -0,49 24,85 -0,14 Chipo 23,19 0,00 24,19 0,00 22,34 0,00 Укр-Петроль 23,80 0,00 24,80 0,00 23,80 0,00 Катрал 24,09 -0,10 25,07 -0,10 23,07 -0,10 SUN OIL 22,22 0,00 23,22 0,00 22,55 0,00 Mango 21,69 -0,70 22,69 -0,60 20,89 -0,20 Рур груп 24,69 -1,00 25,69 -1,00 25,49 -0,50 Средняя цена в Украине: 24,34 -0,07 25,35 -0,07 24,76 -0,05



