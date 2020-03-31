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Бензины и ДТ 31 марта продолжают дешеветь в рознице
13:31 31.03.2020 |
Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 31 марта снизилась на 5-7 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цена бензинов и дизельного топлива в сети AMIC (227 АЗС) снизилась на 80 коп./л, до 22,99 грн/л за А-92 и 23,99 грн/л за А-95 и 22,99 грн/л за ДТ. «БРСМ-Нафта» (167 АЗС) снизила цены на бензины на 33 коп./л.
На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензин А-92 подешевел на 60 коп./л, А-95 - на 40 коп./л.
BVS (компания «Надежда», 83 АЗС) опустила цены бензинов на 43-49 коп./л, ДТ - на 14 коп/л. Снизили цены и другие региональные сети: «Катрал», Mango и «Рур груп» (см. табл.).
Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 15%-я девальвация гривни.
C 25 по 27 марта сначала сеть Glusco (104 АЗС), а следом и остальные крупнейшие операторы, понизили цены в среднем на 1 грн/л.
Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15-20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40-50%. По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.
Напомним, Антимонопольный комитет Украины заявил о якобы существующем, по его оценкам, потенциале снижения розничных цен на бензин на 3-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 30/31 марта 2020 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
22,99
|
-0,80
|
23,99
|
-0,80
|
22,99
|
-0,80
|
Shell
|
23,80
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
25,29
|
0,00
|
27,29
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,49
|
-0,33
|
22,49
|
-0,33
|
21,59
|
0,00
|
Glusco
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,98
|
-0,20
|
KLO
|
23,59
|
-0,60
|
24,59
|
-0,40
|
22,99
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
Параллель
|
25,62
|
0,00
|
26,62
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
BVS
|
24,56
|
-0,43
|
25,50
|
-0,49
|
24,85
|
-0,14
|
Chipo
|
23,19
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
22,34
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
23,80
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
Катрал
|
24,09
|
-0,10
|
25,07
|
-0,10
|
23,07
|
-0,10
|
SUN OIL
|
22,22
|
0,00
|
23,22
|
0,00
|
22,55
|
0,00
|
Mango
|
21,69
|
-0,70
|
22,69
|
-0,60
|
20,89
|
-0,20
|
Рур груп
|
24,69
|
-1,00
|
25,69
|
-1,00
|
25,49
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
24,34
|
-0,07
|
25,35
|
-0,07
|
24,76
|
-0,05
|
|
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